テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が10日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3・00）に出演。テレビ局入社当時について語った。

番組ではリスナーからの「私の本当に余計だったと思うことは大学の入学前にSNSで同級生と繋がりすぎてしまったことです。当時はとにかく不安でSNSで友達づくりをしていました。しかし、いざ入学してみると結局リアルで仲良くなったのは後から出会った人たちばかり、最初でSNSで繋がっていた人たちはキャンパスで顔を合わせるたびに物凄く気まずくなりました。焦って余計なことをするもんじゃないなと痛感しました」というメッセージを紹介。

佐久間氏は「これあるらしいね、大学生って。これは俺たちが大学時代にはなかったあるあるですね。まぁあるんだろうね、そういうのがね」とした上で、「俺たちもテレビ局に入った頃にはLINEはなかったけど掲示板とかあって。各局の内定者でつながろうみたいなあるじゃん。全然意味なかったよね」とコメント。

続けて「何でかって言うとTBSの営業行った奴と仲良くなることないんだから。まだ制作だったら分かる、制作同士で話すことがある」と説明。「制作になってから制作同士の集まりはあってもよかったかもしれないけど、内定者の集まりは全く意味ない。日テレの編成はまだアレかな…スポーツに行った奴とは一生会うことないから」と話した。