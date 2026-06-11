リーグワン初優勝を果たした神戸が１１日、神戸新聞本社を訪問して優勝報告を行った。

共同主将を務める李承信とブロディ・レタリック、今季限りで退任しニュージーランド代表のヘッドコーチとなるデイブ・レニーヘッドコーチが来社。優勝トロフィーを手にして、神戸新聞・梶岡修一社長らと歓談した。

初優勝に導いたレニーＨＣは神戸で過ごした約３年間を振り返り「これだけ素晴らしい町に住むことができて非常に光栄でした。日本での生活はとても楽しかった。思ったよりも早く時間が過ぎました」と笑顔。チームからは離れるが「（選手たちは）優勝するために何が必要なのか理解している。来シーズンの成功を願っている。来年のスティーラーズも相手チームからしたら難しいチームになると思います」と連覇を願った。

来季に向けてレタリックは「まずは長いシーズンが終わった後なのでリセットをするためにレストを。時間をかけていい準備をして。より高いエナジーで来シーズンを戦っていくためにもどれだけ自分をリセットできるか」と英気を養うことに注力。李承信は「間違いなく優勝できた自信というのは来シーズンの自分たちに影響を与える。しっかり高いクオリティーで過ごしていけたら」と意気込んだ。