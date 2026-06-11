政府は、人工知能（ＡＩ）を使って新素材の開発に取り組む産官学連携拠点を２０２８年度に設置する方針を決めた。

内閣府の「マテリアル戦略有識者会議」が開発力強化に向けた工程表に盛り込み、１２日に小野田経済安全保障相へ提出する。産業に不可欠な半導体や電池に使う素材などが対象で、専門知識を持つ人材を年３万人育成する目標も掲げて開発力を底上げする。

工程表は、３０年度までに取り組むべき目標をまとめたもので、２８年度に「ＡＩを用いた素材開発拠点」を設置し、２年以内に本格運用する方針を盛り込む。

具体的には、文部科学省所管の物質・材料研究機構と経済産業省所管の産業技術総合研究所が主軸となり、新拠点を設置する。素材メーカーなどの企業は資金を拠出して運営に参画するほか、大学も実験データの提供などで連携する。

新拠点では、参画企業などが素材開発に活用できるＡＩを開発。蓄積された膨大な実験データに基づき、ＡＩを使って２４時間体制で新素材候補の探索や設計、分析を繰り返す実験設備を整備する。これを企業が利用し、通常は数十年かかる開発速度を１０倍に速める。

ターゲットとなるのは、国内中核産業である自動車分野のほか、半導体や資源エネルギー、核融合発電など、高市政権が重点投資対象に定める「戦略１７分野」に関連する新素材だ。レアアースやナフサなど、輸入に依存する物資を使わない代替素材の開発も進める。

新素材の開発は、ＡＩを利用して技術革新を加速させる米国家プロジェクト「ジェネシス・ミッション」の対象になっており、日本は初の国際パートナーとして参画する。新拠点では、この枠組みを使って米国との共同研究を加速させる。欧州やシンガポールといった素材開発に強みを持つ国とも連携する方針だ。

また工程表では、ＡＩを駆使できる開発人材を年３万人育成する目標も掲げる。政府が産業界の要望を踏まえ、具体的に必要な技能を公表し、習得に必要なカリキュラムを作る。内閣府幹部は「素材産業は日本経済を支える要だ。ＡＩを活用して国際競争力を強化したい」と話す。