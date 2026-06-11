6月9日、バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）にAぇ! groupの佐野晶哉と末澤誠也が出演した。そのなかで飛び出した “事務所NG” の暴露未遂が、ファンの間で注目を集めているようだ。

番組冒頭、千鳥が佐野について、『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ系）での活躍に触れながら「無茶なこと言うのよ」と紹介。実際、その言葉どおりの展開となった。

「福島県二本松市を訪れた佐野さんは、地元の72歳女性との交流を楽しみながらロケを進行。スカイピアあだたらを案内されると、初心者には難しいとされるボルダリング6級に挑戦することになりました。

挑戦前、佐野さんは『なんもなしにやってもゾクゾクしないんで』と切り出し、『もしここでミスったら誰にもどこにも言ってない自分の暴露します』と宣言。しかし、意気込んでスタートしたものの序盤で失敗し、自ら掲げた約束を果たす流れとなりました」（同前）

「ほんまになんですけど……」と前置きした佐野は、「左乳首に……」と話し始める。しかし、その瞬間、現場のマネージャーから「その話は事務所NG」とストップがかかった。

突然の展開に、千鳥の大悟も「左乳首に何があんねん！」と大笑い。家賃についての話題もNGとされ、最終的には最近ボディソープで髪を洗っていることや、6月12日に公開される映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の告知をする形で締めくくられた。

「バラエティー番組では “途中で止められる” こと自体がオチになります。今回も、佐野さんは何かを暴露しようとしただけで十分な笑いを生みました。具体的な内容が明かされなかったことで、かえって視聴者の想像をかき立てる結果となったわけですね。放送直後から、Xでは《ちょっとまって左乳首が何？》と大きな反響が広がりました」（同前）

ファンの間ではすぐに “答え探し” も始まったという。

「2018年、大阪松竹座でおこなわれた『関西ジャニーズJr. X’mas Party!! 2018』夜公演のMCで、当時関西ジャニーズJr.で現在はSnow Manの向井康二さんが、『佐野くんの左乳首に隠れミッキーあるんやで』と明かした有名な話があります。

今回の発言も、そのエピソードを指していたのではないかと推測するファンが多かったようです」（同前）

全国ツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』中だが、佐野のバラエティ力は、グループの認知度向上に大きく貢献しそうだ。