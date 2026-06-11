【日本初上陸】人気麻辣湯店「毎味毎客」池袋にオープン 重慶発の本格派＆本場の味を提案
【女子旅プレス＝2026/06/11】中国・重慶発の人気麻辣湯チェーン「毎味毎客（マイアジマイキャク）」の日本1号店が、2026年7月3日（金）、東京・池袋のヨドバシ池袋8階にオープンする。90種類以上の具材から自分好みの味を作る、本場さながらの味・世界観を丸ごとを体験できる。
【写真】「毎味毎客」提供メニュー
「毎味毎客」は、中国を中心に世界400店舗以上を展開する麻辣湯ブランド。ブランド名には、「一人ひとり異なる好みや食べ方を尊重し、毎回新しい味との出会いを楽しんでほしい」という想いが込められており、豊富な食材の中から好きな具材を自由に選び、自分だけの一杯を作り上げるスタイルで支持されている。日本1号店では本場重慶の店舗をそのまま再現。日常的な食文化（ソウルフード）としての麻辣湯を、本場さながらの活気や雰囲気とともに日本の顧客にも体験してもらうことを目指す。
麻辣湯の要となるスープは全6種類を用意。本場重慶の味を100％再現するため、中国から直接輸入しているというこだわりぶりだ。厳選された香辛料を調合したスープは、単なる辛さだけでなく、華やかなスパイスの香りが奥深い味わいを生み出す。また、国内ではスープ春雨の延長線のようなイメージが強い麻辣湯だが、同店では本場重慶で絶大な支持を得る「一人一鍋」スタイルをそのまま日本へ導入。独自の香辛料を効かせた熱々の油を具材にかける、革新的な調理法の麻辣湯を味わえる。
店内で一際目を引くのが、大型ミストショーケースだ。常に霧で満たされたケース内には、定番の野菜や肉、きのこ類など、90種類以上の具材がずらりと並ぶ。常に最高の鮮度とみずみずしさが保たれた食材から、自由に選んで自分だけの一杯を作り上げることができる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：東京都豊島区南池袋1丁目28-1 ヨドバシ池袋ビル8階
【Not Sponsored 記事】
【写真】「毎味毎客」提供メニュー
◆世界400店舗超を展開する麻辣湯ブランドが日本初進出
「毎味毎客」は、中国を中心に世界400店舗以上を展開する麻辣湯ブランド。ブランド名には、「一人ひとり異なる好みや食べ方を尊重し、毎回新しい味との出会いを楽しんでほしい」という想いが込められており、豊富な食材の中から好きな具材を自由に選び、自分だけの一杯を作り上げるスタイルで支持されている。日本1号店では本場重慶の店舗をそのまま再現。日常的な食文化（ソウルフード）としての麻辣湯を、本場さながらの活気や雰囲気とともに日本の顧客にも体験してもらうことを目指す。
◆自分好みにカスタマイズ「一人一鍋」スタイル
麻辣湯の要となるスープは全6種類を用意。本場重慶の味を100％再現するため、中国から直接輸入しているというこだわりぶりだ。厳選された香辛料を調合したスープは、単なる辛さだけでなく、華やかなスパイスの香りが奥深い味わいを生み出す。また、国内ではスープ春雨の延長線のようなイメージが強い麻辣湯だが、同店では本場重慶で絶大な支持を得る「一人一鍋」スタイルをそのまま日本へ導入。独自の香辛料を効かせた熱々の油を具材にかける、革新的な調理法の麻辣湯を味わえる。
◆圧巻のミストショーケースに並ぶ90種以上の具材
店内で一際目を引くのが、大型ミストショーケースだ。常に霧で満たされたケース内には、定番の野菜や肉、きのこ類など、90種類以上の具材がずらりと並ぶ。常に最高の鮮度とみずみずしさが保たれた食材から、自由に選んで自分だけの一杯を作り上げることができる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■毎味毎客 池袋店
住所：東京都豊島区南池袋1丁目28-1 ヨドバシ池袋ビル8階
【Not Sponsored 記事】