本田紗来、スラリ美脚際立つミニドレス姿「大人っぽい」「立ち振る舞いがモデル」と反響
【モデルプレス＝2026/06/11】タレント・モデルの本田紗来が10日、自身のInstagramを更新。同日にKアリーナ横浜にて行われたMrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』2026に訪れたことを報告。ミニドレス姿からはスラリと伸びた美脚が際立っている。
【写真】芸能三姉妹の19歳末っ子「大人っぽい」圧巻美脚際立つ膝上ミニドレス
本田は投稿にて、「新しいものが生まれる瞬間には、いつも人との出会いがあり、本当に素敵なことだなと今日、音楽を通じて感じさせていただきました。特別な時間を本当にありがとうございました」と公演の感想とともにミニドレスを着用した写真を投稿。白地にドット柄が特徴的なミニドレスからはスラリと伸びた美脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「美脚すぎる」「めちゃくちゃ綺麗」「大人っぽい雰囲気も似合う」「立ち振る舞いがモデルだ」「お姉様たちの面影を感じる」とコメントが寄せられている。
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で初開催され、2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日のゲストは、AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日のゲストはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを招聘する。（modelpress編集部）
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【写真】芸能三姉妹の19歳末っ子「大人っぽい」圧巻美脚際立つ膝上ミニドレス
◆本田紗来、ミニドレス姿を公開
本田は投稿にて、「新しいものが生まれる瞬間には、いつも人との出会いがあり、本当に素敵なことだなと今日、音楽を通じて感じさせていただきました。特別な時間を本当にありがとうございました」と公演の感想とともにミニドレスを着用した写真を投稿。白地にドット柄が特徴的なミニドレスからはスラリと伸びた美脚が際立っている。
◆本田紗来の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美脚すぎる」「めちゃくちゃ綺麗」「大人っぽい雰囲気も似合う」「立ち振る舞いがモデルだ」「お姉様たちの面影を感じる」とコメントが寄せられている。
◆Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で初開催され、2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日のゲストは、AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日のゲストはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを招聘する。（modelpress編集部）
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