フリーアナウンサー・神田愛花『18歳の私と46歳の私をつなぐ街、札幌』

成長

5月29日で46歳になった。

もうアラフィフだ。気持ちは結婚前後の37歳くらいで止まっているから、アラフィフだなんて信じられない。そもそもなぜ37歳で止まっているのだろう。44歳のお誕生日くらいまでは、ＮＨＫを辞めた31歳で止まっていた。つまりこの２年で、気持ちだけ一気に６歳も歳を取ったことになる。心当たりがなく、ワケがわからない。

初めて自分が、（大人に近付いたなぁ）と実感したのは、高校３年生の冬だった。クラスメイト十数人で「卒業旅行に行こう！」と、札幌を訪れた。宿泊先には、部活の合宿か何かで同じく東京から訪れていた大学生の男の人たちも泊まっていた。私たちはロビーで彼らから、「夕飯の後、部屋で軽く遊ぼうよ！」と声をかけられた。ナンパだった。

直接声をかけられたのはすでに社会人の彼氏がいる子で、制服を着ていなければ到底高校生には見えない、とても大人びた見た目の子だった。私は当時まだウブで、初対面の知らない男の人たちと密室に入ることが怖かったのと、せっかくの卒業旅行の夜になぜ知らない人たちと過ごさなければならないのかと思ってしまい、参加を断った。

私の記憶だと、彼らの部屋に行ったのは６人くらい。どこへも行かず自分の部屋に戻ったのは４人くらい。私は残る３人くらいとタクシーを呼び、″タクシーの運転手さんがオススメする札幌ナイトツアー″を決行した。

今考えると、「高校生の分際でタクシーを数時間貸し切るなんて、なんて贅沢な！」だ。46歳になった今だって、タクシーは贅沢な存在で、自費で乗ることはほとんどない。だが、当時の私は前述の通り気持ちはウブではあったが、実は年上の彼氏がいて「せっかく札幌に行くんだから、お友達と美味しいものでも食べておいで」と言って渡された軍資金、数万円がお財布に入っていた。

運転手さんに案内されるがまま、車窓から札幌の街を眺めた。どこを周ったのか覚えていないが、札幌の夜景がとても綺麗に見える場所に連れて行ってもらったことは覚えている。

私たちは中高一貫の女子校で過ごしてきた。６年間ずっと、同じことに興味を持ち、同じ話で盛り上がり、同じことで笑い合ってきた。私にとっての同胞のような存在。そりゃあそうだ。数多ある都内の私学の中から、立地や校風など様々な要素を吟味して同じ学校を選び、集まった仲間なのだから。ある程度、趣味嗜好が似ていてもおかしくはない。

同じ価値観だと思っていたのに

だが、出会いから６年が経ったこの夜。私たちはいつの間にか″違う人間″になっていたことを、初めて知った。

たった一晩の過ごし方なのに、皆一緒の選択肢を選ばなかったのだ。異性に興味を持つ子、就寝する子、最後まで観光したい子。三つものグループに分かれたことに、私はかなり衝撃を受けた。寒空の下、キラキラと輝く札幌の夜景を見ながら、（私たちって興味の対象も楽しく感じることも違う、別々の道を歩む大人になりつつあるんだなぁ）と思ったのを強烈に覚えている。

これぞまさに卒業旅行。別れの時を実感し、とても寂しかった。だがその一方で、覚悟もできた。私たちは６年間過ごした巣から羽ばたき、別々の大学に入学して社会に出ていく。その準備ができたのだという思いになり、身が引き締まった。

先月上旬、その時以来27年ぶりに夜の札幌の街を歩いた。翌日が朝からロケの仕事だったため、前乗りしたのだ。回転寿司を食べ、夫の馴染みのお店にご挨拶に行き、今の札幌の文化である″夜カフェ″を堪能した。当時は彼氏のお金で出歩いたが、今は自分で稼いだお金で食べ歩き、マネージャーの分も支払う立場になった。当時は夜のすすきのが怖くてタクシーから一歩も降りられなかったが、今は何の不安もなく、「ここにもキャバクラ！」と笑顔で指差しながら歩けた。あの時の私には想像もつかない自分になっていた。

私にとって、初めて大人になる自覚を持った街、札幌。次訪れる時はどんな私なのだろう。また仕事で？ それとも観光で？ まさか移住で？ 46歳を迎え、先日撮った″ＮＩＫＫＡ″の看板前での写真を、しみじみと眺めている。

かんだ・あいか／1980年、神奈川県出身。学習院大学理学部数学科を卒業後、2003年、NHKにアナウンサーとして入局。2012年にNHKを退職し、フリーアナウンサーに。以降、バラエティ番組を中心に活躍し、現在、昼の帯番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）にメインMCとしてレギュラー出演中

『FRIDAY』2026年6月19日号より

イラスト・文：神田愛花