14日に阪神芝2200メートルで決戦

中央競馬のG1・宝塚記念は14日、阪神芝2200メートルで行われる。11日に出走馬18頭と枠順が確定。上半期を締めくくる大一番に豪華メンバーが集い、ファンからは様々な声が上がった。

昨年のダービー馬で、今年は大阪杯、天皇賞・春とG1を連勝しているクロワデュノール（牡4、斉藤崇）は3枠5番に入った。春の古馬3冠を達成すれば史上初で、賞金とは別にJRAからの褒賞金3億円もゲットする。

昨年覇者のメイショウタバル（牡5、石橋）は8枠16番。先週の安田記念を制した武豊を背に連覇を狙う。昨年のG1・有馬記念を勝ったミュージアムマイル（牡4、高柳大）は1枠2番となった。

超豪華メンバーが集った一戦。枠順が確定したことで、X上の競馬ファンからは様々な声が上がった。

「なななんと、逃げたい2頭メイショウタバルもミステリーウェイも8枠かいな。こりゃハナ争い速くなりそうだなあ」

「宝塚記念の枠順は見事に散らばったなー」

「宝塚記念の枠順、なんか有力馬達は見事に枠が極端…」

「面白い並びになった」

「ダノンデサイル1枠1番か… いやー迷ううううう」

「エンペラー2頭の緑帽も気になる」

宝塚記念は14日午後3時40分発走となる。



（THE ANSWER編集部）