V・ファーレン長崎のFW岩崎悠人が元HKT48の山下エミリーと結婚

J1のV・ファーレン長崎に所属するFW岩崎悠人が6月11日、元HKT48で俳優の山下エミリーと入籍したことを自身の公式SNSで発表した。

W杯開幕前日にサッカー界に届いた幸せな報告に、SNSでは「末永くお幸せに」「奇跡のふたり」などの声が上がっている。

現在28歳の岩崎は年代別の日本代表で注目されたウインガー。東京五輪世代として活躍を続けたが本大会のメンバーには落選。2017年に京都サンガF.C.でプロデビューし、北海道コンサドーレ札幌、湘南ベルマーレ、ジェフユナイテッド千葉、サガン鳥栖、アビスパ福岡でプレーしたのち、2026シーズンから長崎に加入した。

相手の山下エミリーはアイドルグループHKT48のメンバーとして活躍した後、現在は俳優として活躍中だ。岩崎は自身の公式SNSで「このようなご報告ができますことを心より嬉しく思っております」と心境を綴っており、「末永くお幸せに」「悠人やるやん」「素敵なご報告ですね！」「お昼にいいニュース」「色々と衝撃過ぎて理解が追い付いておりません」「めでたいけど驚きのほうが大きすぎて落ち着かない」「奇跡のふたりすぎてニヤニヤが止まらない」などの反響が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）