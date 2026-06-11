２６年Ｗ杯北中米大会は１１日（日本時間１２日午前４時）に開幕戦のメキシコ―南アフリカがメキシコ・メキシコシティー競技場で行われる。史上初の３か国共催で会場は米国、カナダ、メキシコの計１６都市にまたがる。各国それぞれの初戦で、共通ビジョンをベースにしながら開催国の個性を表現するセレモニーが行われる豪華仕様となっている。

大会の初戦となるメキシコでの開幕戦には、同国の国民的女優サルマ・ハエックが大会アンバサダーとして登場予定。アレハンドロ・フェルナンデスがメキシコ国歌を、タイラが南アフリカ国歌を披露する。

翌１２日（日本時間１３日午前４時開始）のカナダでの開幕戦、カナダ―ボスニア・ヘルツェゴビナはトロント競技場での開催。国歌斉唱はアラニス・モリセットが務め、試合前セレモニーにはトロント出身の俳優ウィル・アーネットが参加し、アレッシア・カーラ、マイケル・ブーブレら世界的アーティストが盛り上げる。

カナダ・トロントでのキックオフから６時間後の日本時間１３日午前１０時からは米国での開幕戦で、米国がパラグアイとロサンゼルス競技場で対戦する。米国国歌を歌うのはグラミー賞３度受賞の人気デュオ、ダン＋シェイ。人気俳優のジェイソン・サダイキスがセレモニーに出演する。

いずれの会場もキックオフの４時間前に開場し、９０分前からセレモニーが始まる予定。ＦＩＦＡは早めの来場を呼びかけている。

◆２６年Ｗ杯北中米大会開催概要

▼３か国共催 史上初の３か国共催で米国、カナダ、メキシコの計１６都市で６月１１日から７月１９日まで実施。

▼出場チーム増 １９９８年大会から続いた３２から今大会は４８に拡大。

▼大会方式 １次リーグ（Ｌ）は４チームずつ１２組に分ける方式で、各組上位２チームと３位の成績上位８チームが３２チームによる決勝トーナメントに進む。試合数は従来の計６４から計１０４に増加。優勝するには決勝を含め８試合を戦う必要がある。

▼移動 時差を伴う長距離移動や気候の変化が生じる場合がある。そのため１次Ｌでは１２グループを原則３地域（西部、中央、東部）に分け地域間の移動はなくした。

▼ハーフタイムショー 決勝でＷ杯史上初めて実施される。世界的歌手のマドンナ、シャキーラ、韓国の人気グループ「ＢＴＳ」が出演する予定。