老舗ジグソーパズルメーカー「やのまん」が展開する、ディズニーキャラクターたちをデザインした「LigMe(リグミー)」シリーズ。

「LigMe」シリーズの第2弾として「トイ・ストーリー」『ライオン・キング』『くまのプーさん』など人気キャラクター全6種が発売されます☆

やのまん ディズニー「WOODY PUZZLE LigMe(リグミー)」ジグソーパズル第2弾

価格：各3,520円（税込）

発売予定：2026年6月下旬

種類：全6種

販売店舗：全国のホビーショップ、家電量販店、公式ECサイト

やのまんが展開する、レーザーで精密にカットされた木製ジグソーパズル「LigMe(リグミー)」

木のぬくもり感じる質感のピースには、作品を象徴するキャラクターやアイコンピースが含まれています。

ファンならではの発見や「自分だけの」遊び心で、パズルを組み立てながら作品世界をより深く味わえます。

2025年の第1弾発売以来、そのユニークな木製パズル体験が人気を博し、今回ディズニー人気キャラクター全6種による第2弾の発売が決定しました☆

ウッディパズル リグミー ウッディ＆バズ

完成サイズ：縦25.3×横18.9×厚さ0.5cm

ピース数：98

世代を超えて愛され続ける「トイ・ストーリー」より名コンビの「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」が登場。

ピースにはおもちゃの世界の仲間がたっぷり収録されています。

ウッディパズル リグミー ライオン・キング

完成サイズ：縦18.3×横26.9×厚さ0.5cm

ピース数：97

サバンナを舞台にした『ライオン・キング』の「LigMe(リグミー)」

「シンバ」と陽気な親友コンビ「ティモン」と「プンバァ」がデザインされています。

ウッディパズル リグミー ヴァネロペ

完成サイズ：縦27.0×横12.9×厚さ0.5cm

ピース数：69

アーケードの舞台裏を描いた作品「シュガー・ラッシュ」の「ヴァネロペ」デザイン。

「ヴァネロペ」の大親友「ラルフ」やゲーム内のアイコンがたくさん詰まっています。

ウッディパズル リグミー エイリアンズ

完成サイズ：縦17.0×横26.9×厚さ0.5cm

ピース数：95

「トイ・ストーリー」の人気キャラクター「エイリアン」デザイン。

クレーンに捕まる様子を楽しめるアイコンが含まれています。

ウッディパズル リグミー モアナ

完成サイズ：縦26.9×横14.7×厚さ0.5cm

ピース数：85

広大な大海原を舞台にした冒険物語「モアナと伝説の海」のヒロイン「モアナ」

ピースには 風と海をつかさどる半神半人の英雄「マウイ」や物語を象徴するアイコンが隠されています。

ウッディパズル リグミー くまのプーさん

サイズ：縦26.6×横14.5×厚さ0.5cm

ピース数：84

原作100年をむかえた『くまのプーさん』より「プー」がラインナップ。

100エーカーの仲間やプーが大好きなハニーポットのアイコンが印象的です。

特長1：キャラクターが、そのままピースになる

各作品のキャラクターやアイコンをモチーフにした特別なピースが含まれた「LigMe(リグミー)」

組み立てながらお気に入りのキャラクターを「発見」する楽しさがあります。

ファンならではの遊び心が詰まったパズル体験が堪能できるパズルです。

特徴2：集めるほど、自身の「好き」が形になる

第1弾・第2弾を合わせてディズニー／ピクサーの多彩なラインナップ。

お気に入りのキャラクターを集めて、自分だけのコレクションを完成させることができます。

特徴3：フレームなしで、そのまま飾れる

のり付け不要でピースを組み合わせるだけで完成。

完成後はそのまま付属の木製イーゼルに立てて、フレームなしでデスクや棚などお気に入りの場所にインテリアとして飾れます。

「トイ・ストーリー」「ライオン・キング」「くまのプーさん」など人気キャラクター全6種がラインナップ。

やのまんのディズニー「WOODY PUZZLE LigMe(リグミー)」ジグソーパズル第2弾は、2026年6月下旬より販売開始です☆

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