◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第1週（6月10日〜14日)

男子ネーションズリーグ(NL)は現地10日に各地で9試合が開催。男子日本代表は初戦ウクライナにセットカウント3−0(25−22、25−21、25−22)で勝利しました。

日本代表を一時辞退していた西田有志選手が代表復帰しチーム最多の13得点と初戦からエンジン全開です。さらに「日本代表でオリンピック金メダル獲得の目標」を掲げサントリーサンバーズ大阪からポーランドリーグに移籍した郄橋藍選手も12得点でチームの勝利に貢献しました。

各地の初戦は前年の優勝国ポーランド、2024年優勝国フランスは白星スタートを切っています。日本は2022年に5位に躍進すると、2023年銅メダル、2024年は銀メダルと2年連続表彰台に登ります。しかし昨年は6位で終えました。2大会ぶりのメダルを狙います。

予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。

【10日予選ラウンド結果】

ポーランド 3-0 キューバ

スロベニア 3-2 中国

日本 3-0 ウクライナ

アメリカ 3-1 トルコ

ベルギー 3-1 ブルガリア

セルビア 3-1 アルゼンチン

フランス 3-2 イタリア

ブラジル 3-1 イラン

ドイツ 3-2 カナダ

【日本の予選ラウンド日程】◆中国開催第1戦 ○3-0 ウクライナ第2戦 ポーランド第3戦 中国第4戦 スロベニア◆フランス開催第5戦 セルビア第6戦 イラン第7戦 アメリカ第8戦 フランス◆日本開催第9戦 イタリア第10戦 カナダ第11戦 ベルギー第12戦 アルゼンチン