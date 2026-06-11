【バレー男子NL】日本は初戦ウクライナにストレート勝利 代表復帰の西田有志がチーム最多の13得点
◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第1週（6月10日〜14日)
男子ネーションズリーグ(NL)は現地10日に各地で9試合が開催。男子日本代表は初戦ウクライナにセットカウント3−0(25−22、25−21、25−22)で勝利しました。
日本代表を一時辞退していた西田有志選手が代表復帰しチーム最多の13得点と初戦からエンジン全開です。さらに「日本代表でオリンピック金メダル獲得の目標」を掲げサントリーサンバーズ大阪からポーランドリーグに移籍した郄橋藍選手も12得点でチームの勝利に貢献しました。
各地の初戦は前年の優勝国ポーランド、2024年優勝国フランスは白星スタートを切っています。日本は2022年に5位に躍進すると、2023年銅メダル、2024年は銀メダルと2年連続表彰台に登ります。しかし昨年は6位で終えました。2大会ぶりのメダルを狙います。
予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。
【10日予選ラウンド結果】
ポーランド 3-0 キューバ
スロベニア 3-2 中国
日本 3-0 ウクライナ
アメリカ 3-1 トルコ
ベルギー 3-1 ブルガリア
セルビア 3-1 アルゼンチン
フランス 3-2 イタリア
ブラジル 3-1 イラン
ドイツ 3-2 カナダ
◆中国開催
第1戦 ○3-0 ウクライナ
第2戦 ポーランド
第3戦 中国
第4戦 スロベニア
◆フランス開催
第5戦 セルビア
第6戦 イラン
第7戦 アメリカ
第8戦 フランス
◆日本開催
第9戦 イタリア
第10戦 カナダ
第11戦 ベルギー
第12戦 アルゼンチン