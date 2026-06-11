テレビ東京系「あちこちオードリー」が９日に放送され、オードリー・若林正恭、春日俊彰がＭＣを務めた。

この日は「芸能界で出会った『いいやつ』発表会」を進行。

森三中・黒沢かずこは、過去に番組内で「最近、家の前に知らない人が待ち伏せしている」というトークをしたことを述懐した。

「当時はひな壇があって。そのときに、いろいろ話してて『気のせいだろ？』みたいな感じで（収録は）終わったんですよ。そしたら、ケンコバさんが待っててくれて『大丈夫か？黒沢』って」とケンドーコバヤシが黒沢を心配して声かけてくれたという。

「（ケンコバが）『誰や？近くに住んでる芸人？』って。『バッドボーイズの佐田（正樹）さんです』って言ったら、次の日の午前中に、佐田さんからメールで『ケンコバさんから聞いた。何かあったらすぐ連絡してくれ。いつでもいい』っていうのを言ってくださったんです」とケンコバが佐田に黒沢の状況を伝え、気に懸けるように依頼してくれていたという。

スタジオの共演芸人たちは、ケンコバの繊細な気遣いに納得。若林は「粋ですよね。ケンコバさんって。紳士ですよ。感謝すると照れたりしそうですもんね」と話した。

つづけて、若林は「『ダイナマイト関西』って大喜利の（イベント）。全員、吉本の芸人さんで。僕、たぶん、他事務所で１人で。楽屋でも誰ともしゃべれない。決勝でケンコバさんとやって。僕、負けたんですよ。最後、（ケンコバと）握手するときに『来にくいやろうけど、今日は飲み行こうな…？』って。耳元で誰にも聞こえない声で言われたことが。その直後に泣きながらサムギョプサルを食べましたけどね」とケンコバの優しさに感激したことを明かし、笑わせていた。