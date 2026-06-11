加工詐欺をしてしまったわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2万6000回再生を突破し、「別犬で草」「じわじわくるwww」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：オーディションに参加した犬→『応募時の写真』と実際の顔を比較したら…加工詐欺にしか見えない『違いすぎる光景』】

写真と違い過ぎる！？

TikTokアカウント「ri_mopi_n.3」の投稿主さんは、愛犬の柴犬『もっぴ』ちゃんをモデルオーディションに参加させました。応募した際のもっぴちゃんの写真を、記念としてキーホルダーにしたそうです。そこに写るもっぴちゃんは、背筋が伸びた凛々しい表情。目力もばっちりで、まさにモデル犬と呼ぶにふさわしい美犬ぶりを披露していました。

ところが、そのキーホルダーと実物を並べてみると、思わぬギャップが発覚。カメラが映し出した現実のもっぴちゃんは、なぜかうっすら目を閉じたまま固まり、どこか渋い表情を浮かべていたのです。写真の中のキラキラした姿とはまるで別犬のよう。

その落差は思わず「本当に同じ子？」と疑ってしまうほど…。まるで加工アプリを使ったかのようなビフォーアフターに、思わず笑ってしまったとか♪

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「チベットスナギツネみたい(笑)」「エジプトの猫みを感じる」など沢山の反響がありました。

苦い表情が魅力♡

実はもっぴちゃん、この独特な渋い表情が普段からよく見られるのだとか。小さな子どもに絵本を読んでもらったときも、なぜか嫌そうな顔で固まっていたそうです。

また、実家に預けられた後、2日ぶりに再会した際も、大喜びするどころか「もう迎えに来たの？」と言いたげな怪訝な表情。リードを付けられるときには体を後ろへ引いて抵抗することも。どんな場面でも味わい深い表情を見せるもっぴちゃんなのでした。

TikTokアカウント「ri_mopi_n.3」には、もっぴちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ri_mopi_n.3」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。