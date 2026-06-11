IIJ（インターネットイニシアティブ）は11日、MVNOサービス「IIJmio」で中古未使用品の「iPhone 17e」（256GB）と「Google Pixel 10a」（128GB）の販売を開始した。両端末は「のりかえ価格」の対象。

価格は、中古未使用品「iPhone 17e」（256GB）が10万9800円、中古未使用品「Google Pixel 10a」（128GB）が8万9800円。回線サービスを同時に契約すると、24回払いでの購入も可能。

なお、両端末で月額550円の「端末補償オプション」に加入できる。

のりかえ価格

IIJmioモバイルサービス「ギガプラン」の「音声SIM/音声eSIM」を他社から乗り換え（MNP）で契約する場合、1契約者1台まで、対象端末をのりかえ価格で購入できる。

今回販売が始まった両端末はのりかえ価格の対象で、中古未使用品「iPhone 17e」（256GB）が10万9800円→9万9800円、中古未使用品「Google Pixel 10a」（128GB）が8万9800円→6万9800円で購入できる。

状態 端末 通常価格 のりかえ価格 中古未使用品 iPhone 17e（256GB） 一括：10万9800円24回：月額4577円 一括：9万9800円24回：月額4160円 Google Pixel 10a（128GB） 一括：8万9800円24回：月額3752円 一括：6万9800円24回：月額2909円