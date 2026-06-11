ＮＨＫは１１日、俳優の内藤剛志、鶴田真由、大西利空が放送中の大河ドラマ「豊臣兄弟！」（主演・仲野太賀、日曜・後８時）に出演すると発表した。

天下一の補佐役・豊臣秀長（豊臣秀吉の弟）の目線で戦国時代をダイナミックに描く夢と希望の下克上サクセスストーリー。３人は本能寺の変、山崎の戦いに関係するキャラクターで、内藤が明智家の家老・斎藤利三、鶴田が京の遊女屋の女将（おかみ）・吉祥、大西が慶（吉岡里帆）と亡夫との間に生まれた子・羽柴与一郎を演じる。

【出演者のコメント】

内藤剛志

出演が決まった感想「大河ドラマへの出演は今回で３回目になります。これまで出演した２作品は幕末を扱ったものでしたので、戦国時代を描く大河ドラマへの参加は今回が初めてです。民放の時代劇では戦国時代の作品を経験しておりますが、大河ドラマとしての戦国の世界に参加できることを大変うれしく思っております。

歴史の中でも特に戦国時代は、人の感情や運命が激しく動く時代であり、以前から“見る側”というより“演じたい側”として強い憧れを持っておりましたので、今回参加できることに大きな喜びを感じています。

また、今回演じさせていただく斎藤利三という人物については、以前、京都を紹介する番組に携わった際の参考として、山元泰生さん著『明智光秀と斎藤利三』を読んでおりました。もともと興味を持っていた人物でもあり、ご縁を感じながら役に向き合っております。

歴史の中で生きた人物の息遣いを少しでも丁寧に表現できるよう、精一杯務めたいと思っております」

撮影現場の様子「（明智光秀役の）要潤くんとの初めての共演は、ホストクラブの世界を描いたドラマでした。ワンクールにわたる長い撮影で、当時は要くんが若きホスト、僕が伝説のオーナーという、今回とはまったく逆の関係性だったんです。ですので、今回こうして再びご一緒できることを、とても楽しみにしていました。

今回は明智光秀に仕える立場として、年上でありながらも光秀を立て、支えていく役どころです。どっしりと構え、光秀を『殿』ではなく『上様』と感じながら演じています。本番に入れば非常に集中していますが、セットを離れると相変わらず要くんは爽やかで、冗談を言い合いながら楽しく居心地のいい現場になっています」

鶴田真由

出演が決まった感想「『豊臣兄弟！』は、初回から毎週欠かさず一視聴者として楽しみに見ていたので、とてもうれしく思いました。

また、『篤姫』や『らんまん』でご一緒したスタッフの方々とも再会でき、楽しかったです」

現場の雰囲気「『豊臣兄弟！』は、いつも子犬がたわむれあっているように愛らしく、心洗われる気持ちで見ていました。仲野太賀さんとは以前親子役で共演させて頂いたことがあります。とても自然体で芝居をなさる方なので、いつもその雰囲気によい影響を与えて頂いていました。久しぶりの共演で嬉しかったです。この時代の遊女屋はまだ江戸の時代のように形が確立されていなかったといいます。監督やプロデューサーと相談させて頂き、吉祥は少し謎めいたスパイ的な要素も含んだ役にしようということになりました。そんな雰囲気もお楽しみ頂けたらうれしいです」

大西利空

出演が決まった感想「オーディションを受けると決まった時から、前回より成長した姿を見せたいという気持ちが強くあり、もう一度大河ドラマに出演できるよう自分にできることを精一杯やろうと思って挑みました。

出演が決まった時は、本当にうれしかったですし、作品に参加できることへの感謝と同時に、身が引き締まる思いでした」

現場の雰囲気「秀長（小一郎）を演じる仲野さんと、秀吉を演じる池松（壮亮）さんの掛け合いが本当に息ぴったりで、観ていて引き込まれました。現場に入ってからも、皆さんのチームワークがすごくすてきで途中参加の僕にたくさん声をかけてくださり、とても入りやすかったです。

与一郎は、父の力になりたいという思いを強く持っているので、その思いをしっかりぶつけられるよう意識して演じています。

最後まで一つひとつのシーンを大切にしながら、全力で出し切りたいと思います」