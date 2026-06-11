◆スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会（６、７日・大阪シティ信用金庫スタジアムほか） ▽中学１年生の部・４回戦 忠岡ボーイズ５―３北大阪ボーイズ

「スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会」（報知新聞社など主催）は６、７日に本戦（４回戦）が開始。ベスト１６が出そろった。氷上・兵庫豊岡合同ボーイズ（兵庫県西支部）はサヨナラ勝ち。忠岡ボーイズ（大阪南支部）はベンチ入り９人で勝利した。そのほか大阪都島ボーイズＡ（大阪北支部）、東大阪北ボーイズＡ（大阪中央支部）、兵庫夙川ボーイズＡ（兵庫県東支部）、南都ボーイズ（奈良県支部）などが進出した。

９人がそれぞれ役割を果たし、勝ち切った。忠岡は初回１死から着本の四球後、寺尾が安打で好機を広げて石川が先制タイムリー。２回は８番・堰口、９番・田中の下位打線が連打して、１番・池尾の２点三塁打でリードを広げた。

先制打の５番打者は３回も安打から二盗を決め、チーム５点目の生還。５回にも二塁打と暴れ「１点を取る。チームのためにその気持ちで打った」と胸を張った。

先発した木村主将は３回まで０封。４回２死から安打と２四球で満塁とされ、不運な当たりの二塁打で３点を献上した。「球はいっていたけど、ちょっと疲れがあった」という右腕をカバーしたのが、寺尾。続くピンチを断ち５、６回も無失点締め。「普段通りのピッチングをできた。今日はけがをしたらアカンという緊張感もあった」と控え無しの戦いを制し、安どの笑みをこぼした。