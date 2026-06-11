【あすから】韓国発ドーナツカフェ「BONTEMPS」、フラッペやスムージーなど新作ドリンク20種類が登場 本場の味も
韓国発のドーナツカフェ「BONTEMPS」を運営するワンズトラインは、12日より、新作ドリンクの販売を開始。今回登場するのは、ひんやりとした口当たりが魅力のフラッペやスムージー、爽やかな炭酸ドリンクなど、これからの季節にぴったりなラインナップで人気フレーバーを取り入れた全20種類が登場する。
【写真一覧】ひんやりとした口当たりが魅力！フラッペやスムージーなど新作ドリンク20種類
今回の新作ドリンクシリーズは、見た目のかわいらしさはもちろん、素材の組み合わせや味わいにもこだわり、一杯ごとに異なる魅力を楽しめるように仕上げているといい、写真を撮りたくなる華やかなビジュアルと、本格的な味わいを兼ね備えたドリンクは、カフェタイムやショッピングの合間、友人とのひとときにもおすすめだという。
定番のコーヒー系フラッペから、韓国で親しまれている「ミスカル」を使用したフラッペ、フルーツを贅沢に使用したスムージーやソーダまで、幅広いラインナップを展開するため、その日の気分に合わせてお気に入りの一杯を選ぶことができる。
日本では同ブランドでしか飲むことができない「塩クリームアメリカーノ」や「ボンタンクリームコーヒー」など、韓国の人気商品をそのまま販売しており、韓国ならではの発想でアレンジされたドリンクを通じて韓国の今を感じることができそうだ。
ドーナツとの相性も抜群な新作ドリンクシリーズの詳細は以下の通り。
▼商品ラインナップ
抹茶フラッペ：700円
アールグレイフラッペ：700円
ロータスキャラメルフラッペ：650円
アフォガートフラッペ：600円
キャラメルモカフラッペ：650円
ミスカルフラッペ：550円
ストロベリー抹茶フラッペ：750円
チョコレートバニラフラッペ：750円
マンゴーオレンジスムージー：650円
ストロベリーミルクスムージー：600円
ストロベリーヨーグルトスムージー：700円
ピーチフロマージュスムージー：650円
シャインマスカットスムージー：550円
ブルーレモネードソーダ：600円
アールグレイティーソーダ：600円
ストロベリーソーダ：650円
ハニーレモンソーダ：600円
マンゴーグレープソーダ：650円
クリームブルーハワイ：600円
ストロベリー抹茶フォーム：600円
2023年12月に日本初上陸した「BONTEMPS」は、韓国コーヒー＆ドーナツブランドとして全国に出店を続け、オープン時に入店を待つ人による150人を超える行列ができるなど、各地で大きな話題を呼んでいる。SNS映えする華やかなビジュアルに加え、本場韓国の伝統菓子「クァベギ」をベースにしたドーナツを各店舗で毎朝手作りしており、見た目だけではない本格的な味わいが口コミで広がり多くのファンを獲得してきた。
【写真一覧】ひんやりとした口当たりが魅力！フラッペやスムージーなど新作ドリンク20種類
今回の新作ドリンクシリーズは、見た目のかわいらしさはもちろん、素材の組み合わせや味わいにもこだわり、一杯ごとに異なる魅力を楽しめるように仕上げているといい、写真を撮りたくなる華やかなビジュアルと、本格的な味わいを兼ね備えたドリンクは、カフェタイムやショッピングの合間、友人とのひとときにもおすすめだという。
日本では同ブランドでしか飲むことができない「塩クリームアメリカーノ」や「ボンタンクリームコーヒー」など、韓国の人気商品をそのまま販売しており、韓国ならではの発想でアレンジされたドリンクを通じて韓国の今を感じることができそうだ。
ドーナツとの相性も抜群な新作ドリンクシリーズの詳細は以下の通り。
▼商品ラインナップ
抹茶フラッペ：700円
アールグレイフラッペ：700円
ロータスキャラメルフラッペ：650円
アフォガートフラッペ：600円
キャラメルモカフラッペ：650円
ミスカルフラッペ：550円
ストロベリー抹茶フラッペ：750円
チョコレートバニラフラッペ：750円
マンゴーオレンジスムージー：650円
ストロベリーミルクスムージー：600円
ストロベリーヨーグルトスムージー：700円
ピーチフロマージュスムージー：650円
シャインマスカットスムージー：550円
ブルーレモネードソーダ：600円
アールグレイティーソーダ：600円
ストロベリーソーダ：650円
ハニーレモンソーダ：600円
マンゴーグレープソーダ：650円
クリームブルーハワイ：600円
ストロベリー抹茶フォーム：600円
2023年12月に日本初上陸した「BONTEMPS」は、韓国コーヒー＆ドーナツブランドとして全国に出店を続け、オープン時に入店を待つ人による150人を超える行列ができるなど、各地で大きな話題を呼んでいる。SNS映えする華やかなビジュアルに加え、本場韓国の伝統菓子「クァベギ」をベースにしたドーナツを各店舗で毎朝手作りしており、見た目だけではない本格的な味わいが口コミで広がり多くのファンを獲得してきた。