◆スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会（６、７日・大阪シティ信用金庫スタジアムほか） ▽中学１年生の部・４回戦 氷上・兵庫豊岡合同ボーイズ５―４関西女子Ｂ

「スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会」（報知新聞社など主催）は６、７日に本戦（４回戦）が開始。ベスト１６が出そろった。氷上・兵庫豊岡合同ボーイズ（兵庫県西支部）はサヨナラ勝ち。忠岡ボーイズ（大阪南支部）はベンチ入り９人で勝利した。そのほか大阪都島ボーイズＡ（大阪北支部）、東大阪北ボーイズＡ（大阪中央支部）、兵庫夙川ボーイズＡ（兵庫県東支部）、南都ボーイズ（奈良県支部）などが進出した。

最終回にドラマが待っていた。２点を追う氷上・兵庫豊岡合同が２死満塁とし、上崎（兵庫豊岡）を迎えた。４回の好機に代打で三振していた９番打者が「監督に思い切っていけと言われて、何も考えずに振った」打球は、中堅手の頭上を越えた。

一塁走者の松下（氷上）が本塁へ豪快なヘッドスライディング。二塁をまわったヒーローは「サヨナラって分かってなかった。うれしかった」と戸惑いながらも、笑顔のナインの輪に加わった。

先発・婦木（氷上）は女子の先輩相手に、３回２／３を４失点と粘投。左腕は「バックの助けもあってなんとか抑えられた」と仲間に感謝した。細見楷主将（氷上）は「点を取られて（勝てるか）怪しかったけど、声とか雰囲気が良くて、勝てそうと思っていた」とチーム力の勝利を強調した。