将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」に臨む中部トライキングスのチーム動画後編が公開され、監督を務める中部トライキングスの杉本昌隆八段（57）が、愛弟子からの“お墨付き”を武器にカート対決へ意気込む姿が話題を呼んでいる。

【映像】杉本八段の運転（実際の映像）

舞台となったのは、三重県にある鈴鹿サーキットのアトラクション「カートアタッカー」。ヘルメットを被り、レーシングカートに乗り込む準備を整えた一行に対し、杉本八段は「私は車の運転歴は30年ぐらいだと思うんですけども、そういう意味では負けるわけにはいかない」と監督としての威厳をアピール。

さらに「わかる人にはわかるネタなんですけれども…」と前置きしつつ、「弟子の藤井聡太竜王・名人から、私の運転技術は絶大なる信用があるみたいなんですよ。それをお見せするチャンスがやってきたなと思います。がんばります！」と、愛弟子の名を出しながら自信満々の表情を浮かべた。

そんな強気な師匠の宣言に対し、他のメンバーは対照的な反応を見せる。青嶋未来七段（31）が「とにかく安全第一にしたいと思います」と堅実な姿勢を見せれば、澤田真吾七段（34）も「今回はリタイアしないように完走できることを目標にしたい」と慎重なコメント。

さらに服部慎一郎七段（26）や柵木幹太五段（28）も口々に「安全に」「スピンしないように」と語り、ベテラン監督の鼻息の荒さとは裏腹に、若手陣の平和な意気込みが笑いを誘うワンシーンとなった。

◆JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 超早指しの『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新シリーズ。全国を6つの地域ブロックに分け全8チームによって競う団体戦。各チームは監督1名とドラフト会議で指名された棋士4名の計5名で構成される。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出。試合は5本先取の9本勝負で、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。今大会より「先手番入札制度」を採用。対局開始前に持ち時間を「競り」にかけ、提示した時間がそのまま対局時の持ち時間からマイナスされる。

（ABEMA／将棋チャンネルより）