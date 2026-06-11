電撃婚話題のてんちむ「何気に初めて見た」夫・三崎優太氏のDJショット公開「自慢の旦那さん」「ますます惚れ直してる」の声
【モデルプレス＝2026/06/11】YouTuberのてんちむが6月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫で元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏がDJを行う様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】電撃婚の32歳美女「相変わらずラブラブ」“元青汁王子”夫のDJ姿公開
てんちむは、DJ機材の前に立つ三崎氏のプライベートショットを投稿。「夫が回してるところ何気に初めて見たけどちゃんと繋いでた、あと選曲良かった 伊達にDJ O.Gやってないね」とつづり、夫が実際に音楽をプレイする様子を初めて目撃したことをつづっている。
この投稿には「DJ姿かっこいい」「自慢の旦那さん」「ますます惚れ直してる」「音楽の趣味が合うの最高」「相変わらずラブラブ」などとコメントが寄せられている。
てんちむは、2024年にシングルマザーとして出産したことを報告。2026年3月28日に三崎氏と連名で「三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と電撃発表した。（modelpress編集部）
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◆てんちむ、夫のDJ姿披露
てんちむは、DJ機材の前に立つ三崎氏のプライベートショットを投稿。「夫が回してるところ何気に初めて見たけどちゃんと繋いでた、あと選曲良かった 伊達にDJ O.Gやってないね」とつづり、夫が実際に音楽をプレイする様子を初めて目撃したことをつづっている。
◆てんちむの投稿に反響
この投稿には「DJ姿かっこいい」「自慢の旦那さん」「ますます惚れ直してる」「音楽の趣味が合うの最高」「相変わらずラブラブ」などとコメントが寄せられている。
てんちむは、2024年にシングルマザーとして出産したことを報告。2026年3月28日に三崎氏と連名で「三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と電撃発表した。（modelpress編集部）
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