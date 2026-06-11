卒業発表のモー娘。牧野真莉愛、新庄剛志監督の顔プリントTシャツ×美脚際立つミニスカ姿で球場ショット「日ハム愛溢れてる」「隠しきれないアイドルオーラ」
【モデルプレス＝2026/06/11】モーニング娘。’26の牧野真莉愛が6月10日、自身のInstagramを更新。広島を訪れた際のコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】“日ハムファン”モー娘。「インパクトすごい」新庄剛志監督の顔プリントTシャツ×美脚際立つミニスカ姿
牧野は「まりあ初めての“MAZDA Zoom-Zoom スタジアム 広島”」とつづり、広島訪問での思い出とともに同球場や宮島でのショットなど複数枚を投稿。北海道日本ハムファイターズの新庄剛志監督の顔が全面に印刷されたTシャツとミニスカートを合わせたり、黒のTシャツにミニスカートを合わせたコーディネートを披露し、スラリと細い脚がのぞいている。
この投稿には「美脚が眩しい」「Tシャツのインパクトすごい」「日ハム愛溢れてる」「足に目が行っちゃう」「スタイル良すぎる」「観光地でも隠しきれないアイドルオーラ」などの反響が寄せられている。
牧野は6月24日に行われる「モーニング娘。’26 コンサートツアー春 − Rays Of Light − Final 〜牧野真莉愛 卒業スペシャル〜」にてモーニング娘。’26を卒業することを発表している。（modelpress編集部）
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【写真】“日ハムファン”モー娘。「インパクトすごい」新庄剛志監督の顔プリントTシャツ×美脚際立つミニスカ姿
◆牧野真莉愛、美脚眩しいミニスカショットを公開
牧野は「まりあ初めての“MAZDA Zoom-Zoom スタジアム 広島”」とつづり、広島訪問での思い出とともに同球場や宮島でのショットなど複数枚を投稿。北海道日本ハムファイターズの新庄剛志監督の顔が全面に印刷されたTシャツとミニスカートを合わせたり、黒のTシャツにミニスカートを合わせたコーディネートを披露し、スラリと細い脚がのぞいている。
◆牧野真莉愛の投稿に反響
この投稿には「美脚が眩しい」「Tシャツのインパクトすごい」「日ハム愛溢れてる」「足に目が行っちゃう」「スタイル良すぎる」「観光地でも隠しきれないアイドルオーラ」などの反響が寄せられている。
牧野は6月24日に行われる「モーニング娘。’26 コンサートツアー春 − Rays Of Light − Final 〜牧野真莉愛 卒業スペシャル〜」にてモーニング娘。’26を卒業することを発表している。（modelpress編集部）
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