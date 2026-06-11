焼肉きんぐ、初の「ハワイフェア」開催　ロコモコやガーリックシュリンプ、マラサダなど6品

物語コーポレーションが全国368店舗を展開する「焼肉きんぐ」は7月9日から、期間限定で「ハワイフェア」を初開催する。

「厚切りポークステーキ 〜ハワイアンBBQソース〜」や「石焼チーズロコモコ」など全6品を販売する。期間限定メニューは食べ放題の「きんぐコース」(税込3,718円〜)および「プレミアムコース」(税込4,818円〜)に含まれるほか、単品での注文も可能だ。

【フェアメニュー6品全ての画像はこちら】石焼チーズロコモコ、、ガーリックシュリンプ、マラサダ など

開催期間は9月中旬までを予定している。7月9日からの全店での販売開始に先立ち、22店舗では6月10日から先行販売を開始した。

焼肉きんぐは2007年3月に1号店をオープンし、現在は全国368店舗を展開する。2022年以降は売上高で焼肉業界トップシェアを維持している。

ファミリー層を主なターゲットとしており、幼児無料、小学生半額、60歳以上500円引きといった施策を展開。ドリンクやスイーツを含むすべてのメニューが席まで運ばれるため、食事中に席を立つことなく食べ放題を楽しめるのも特徴だ。

同店では年間5回の期間限定フェアを実施しているが、ハワイをテーマとしたフェアは今回が初めて。夏のハワイ気分を味わえる企画として展開する。

物語コーポレーション「焼肉きんぐ」

■ハワイ気分を楽しめる限定メニューを展開

◆厚切りポークステーキ 〜ハワイアンBBQソース〜

フルーティーなBBQソースがやみつきになる味わい。厚切りのポークを使用し、食べ応えも十分な一品。単品価格は759円（税込）。

◆【KING’S HAWAIIAN】自由にはさんで！焼肉きんぐスライダー

さまざまな具材と相性の良い、ほんのり甘いパンを使用。好きな具材を挟んでオリジナルのスライダー（サンドイッチ）を楽しめる。単品価格は429円（税込）。

※画像は「炙りバラカルビ」をサンドした例。

【KING’S HAWAIIAN】自由にはさんで！焼肉きんぐスライダー(画像は「炙りバラカルビ」をサンドした例)

◆石焼チーズロコモコ

濃厚なデミグラスソースとチーズを合わせたロコモコを、『焼肉きんぐ』流に石鍋でアレンジした。単品価格は759円（税込）。

◆【MINATO Hawaii】ガーリックシュリンプ

ガーリックソースのパンチが効いた一品。食事としても、おつまみとしても楽しめる。単品価格は539円（税込）。

【画像9点を見る】ガーリックシュリンプ、石焼チーズロコモコ、マラサダ など

◆【フラ印マウイチップス】フライドポテト 〜ハワイアンサワークリーム味〜

サワークリームの程よい酸味とオニオンの旨味で人気のフラ印マウイチップス監修のフライドポテト。単品価格は429円（税込）。

◆【THE MALASADA TOKYO】マラサダ 〜クリーム〜

人気店監修のマラサダ。もちもちとした軽い食感の生地に、たっぷりのクリームを詰め込んだ。単品価格は319円（税込）。

■6月10日から22店舗で先行販売

【山形】米沢店

【福島】福島泉店

【栃木】小山店、大田原店

【埼玉】蒲生店

【千葉】新鎌ヶ谷店、柏豊四季店、船橋夏見台店

【東京】板橋前野町店、中目黒店、羽村店

【石川】御経塚店

【福井】鯖江店

【愛知】曙店、津島店

【滋賀】長浜店

【京都】京都桃山店

【大阪】大東店

【愛媛】今治店

【福岡】福岡清水店

【佐賀】佐賀日の出店

【長崎】諫早貝津町店

※店舗により販売終了時期は異なる。