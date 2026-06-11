サッカー柿谷曜一朗選手の妻・丸高愛実、夫がいない日のワンプレートご飯公開「バランス良くてヘルシー」「器がおしゃれ」と反響
【モデルプレス＝2026/06/11】タレントの丸高愛実が6月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。ワンプレートの食事を公開した。
【写真】サッカー元日本代表の35歳妻「盛り付け方が綺麗」白米・おかず・野菜が綺麗に盛られたワンプレートご飯
丸高は「最近はパパいないし毎日ワンプレートでっす とうもろこしだけいつも一瞬」とコメントし、3つに分かれたグレーのワンプレートに海苔のかかったご飯、トマト、鮭などが盛り付けられ、スープが添えられた食事を公開。「ビール飲みたいけどちょっと太ったから我慢」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「バランス良くてヘルシー」「器がおしゃれ」「盛り付け方が綺麗」「彩りが良くて食欲そそられる」「すごく美味しそう」などの声が上がっている。
丸高は、2016年にサッカー元日本代表の柿谷曜一朗選手と結婚し、2018年11月に第1子となる長女、2021年6月に第2子となる次女を出産。2024年8月には、第3子となる長男の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】サッカー元日本代表の35歳妻「盛り付け方が綺麗」白米・おかず・野菜が綺麗に盛られたワンプレートご飯
◆丸高愛実、ワンプレート料理公開
丸高は「最近はパパいないし毎日ワンプレートでっす とうもろこしだけいつも一瞬」とコメントし、3つに分かれたグレーのワンプレートに海苔のかかったご飯、トマト、鮭などが盛り付けられ、スープが添えられた食事を公開。「ビール飲みたいけどちょっと太ったから我慢」とつづっている。
◆丸高愛実の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「バランス良くてヘルシー」「器がおしゃれ」「盛り付け方が綺麗」「彩りが良くて食欲そそられる」「すごく美味しそう」などの声が上がっている。
丸高は、2016年にサッカー元日本代表の柿谷曜一朗選手と結婚し、2018年11月に第1子となる長女、2021年6月に第2子となる次女を出産。2024年8月には、第3子となる長男の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
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