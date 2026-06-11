◇ナ・リーグ ジャイアンツ11×−10ナショナルズ（2026年6月10日 サンフランシスコ）

ジャイアンツの李政厚（イ・ジョンフ）外野手（27）が10日（日本時間11日）、本拠でのナショナルズ戦に「5番・右翼」で先発出場し、4打数2安打で連続安打を18試合まで伸ばした。チームも最大8点差をはねのけ、大逆転勝利を飾った。

第2打席までは凡退が続いたが、6回2死の第3打席で相手先発・グリフィンのカーブを捉え右前打。連続安打を18試合まで伸ばし、自身が持つ韓国人メジャーリーガーの最長記録を更新した。

8回の第4打席も四球を選ぶと、7−10で迎えた9回無死一、二塁では左前打で満塁に好機を拡大。次打者・エルドリッジのサヨナラ満塁本塁打を呼び込んだ。

この日は4打数2安打で打率・338に上昇。マーリンズ・ロペスの・342に続き、ナ・リーグ2位に付けている。

アジア記録はイチローがマリナーズ時代の2009年に記録した27試合連続安打で、背番号「51」、同じ右翼手であるイ・ジョンフは“韓国のイチロー”とも呼ばれており、どこまで記録に近づけるか、注目が集まっている。

韓国メディア「スポーツ朝鮮」は「また打った！」と18試合連続安打を称え、「OSEN」も米メディア「スポーツイラストレイテッド」がイのブレークを取り上げ、球宴候補に挙がっていると紹介されたことを報じた。