元テレビ東京のフリーアナウンサーでタレントの森香澄（30）が11日、Xを更新。DM被害を訴えた。

森は9日、都内で行われたABEMA婚活リアリティーショー「時計じかけのマリッジ」合同取材会に出席。 理想の結婚相手の条件を公表するコーナーで年齢25〜40歳、年収は約1000万円などを求めていた。そのことがネットニュースで拡散され、一気に話題となっていた。

森は「森香澄 結婚相手年収1000万円理想」との見出しがついた記事を引用し「どんなネットニュースなの笑笑 時計仕掛けのマリッジ是非ご覧ください」とツッコミをいれつつ番組をPR。そして11日「あの、DMで年収と個人情報を送らないでくださいいい」とDM被害を明かした。

このポストに対し「年収のハードル下げすぎましたね 1億以上にしておくべきでした」「年収1000万以上だから森香澄と結婚できると思ったら大間違い」「あ〜w。その中の一つは俺w。ごめんねw」などと書き込まれていた。

森は昨年7月のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」で、交際相手の最低年収についても言及。「めっちゃ尽くしてくれるなら、養ってもいいよって思ってます」と切り出した。「いや、103万までは稼いで欲しくて。でも、扶養を超えると税金がかかるからめんどくさいから、扶養を超えないぐらいのギリギリのラインで。でも働くつらさはわかっててほしくて、私は大変な思いをして働いているよっていうのは知った上で」と交際相手に求める年収について明かした。