経営者や企業幹部、投資家など、多くのビジネスパーソンにとって「財務分析」は有用なスキルだ。しかし実際には、とっつきにくく難しいと感じている人も少なくないだろう。この点、企業が外部の関係者に向けて経営状況を報告するために作成する「財務諸表（決算書）」を読み解けば、ビジネスモデルや企業の実態が見えてくる。本記事では、西山茂氏の著書『会計クイズで学ぶ財務分析&ファイナンス 決算書の読み方を「資本コスト時代」にアップデートする』（日経BP）より「任天堂、PPIH（ドン・キホーテなどを展開）、中外製薬、ヒューリック、東京エレクトロン」の5社を取り上げ、それぞれの財務諸表の特徴をクイズ形式で読み解く。

「決算書」を見れば、企業の特徴がわかる

図表1に記載されている数値は、日本の有名企業5社の財務諸表の構成比率である。

［図表1］企業名当てクイズ 出典：『会計クイズで学ぶ財務分析＆ファイナンス決算書の読み方を「資本コスト時代」にアップデートする』（日経BP）より抜粋

ここで質問である。

［QI］それぞれの企業名を下記の選択肢の中から選んでほしい。また、選択した理由について、各社の業種の特徴と関連付けながら説明してほしい。

・任天堂（ゲームのハード&ソフトの開発・製造・販売会社）2025年6月期

・PPIH（ドン・キホーテなどを展開する小売業のグループ）2025年3月期

・中外製薬（医薬品の製造・販売会社、ロシュグループ）2024年12月期

・ヒューリック（ビル賃貸、不動産販売などの不動産会社）2025年3月期

・東京エレクトロン（半導体製造設備の製造・販売会社）2024年12月期

研究開発費15.5％で5社トップ…最もわかりやすい「E社」

5社それぞれの業種の特徴に注目して、A〜Eの企業名を考えていこう。

［図表2］企業名当てクイズの注目点 出典：『会計クイズで学ぶ財務分析＆ファイナンス決算書の読み方を「資本コスト時代」にアップデートする』（日経BP）より抜粋

まず5社の中でかなり特徴があるのがE社である。まず売上高に対する研究開発費の比率が5社の中で最も高い15.5％となっている。

これは、大手メーカーの業種を超えた平均的な比率である4〜5％程度と比較するとかなり高い水準である。ここまで研究開発費を使う業種は、製薬業界以外にはあまり考えられない。新薬の開発をベースにする製薬メーカーの場合は、研究開発費にかなりの資金を投入するが、その売上高に対する一般的な比率は15〜25％である。

次に販売促進費は「？」となっており、基本的にほとんど使用していないことを意味している。製薬業界は、基本的に販売促進費を投入するような事業を行っていないので、これも業界の特徴といえる。

また、原価率が29.0％とかなり低く、売上高総利益率は70％を上回り非常に高くなっている。一般に薬そのものの原価は低めなので、良い新薬ができると莫大な利益につながる。ただ、良い薬を見つけ販売できるようになるまでが大変である。そのため大きな儲けをもとに、次の新薬の研究開発に資金を投入しているのである。

さらに、棚卸資産回転期間も258日と非常に長くなっている。これも製薬業界の特徴である。製薬業界の一般的な棚卸資産の保有日数は100〜150日程度であるが、E社はそれ以上に長くなっている。

このように製薬企業の棚卸資産回転期間が長くなる理由は、患者が発生した時にすぐに供給できるようにするために棚卸資産を多めに保有する傾向があること、薬は日持ちする傾向が強く使用期限が長いため比較的長期間保有できること、錠剤など小さなものが多いので棚卸資産を多く保有してもあまり広い保管スペースは必要ないこと、さらに原価率が低いのでかなりの棚卸資産を保有しても金額的にはあまり大きくならないことなどである。

次に、E社の純資産の比率を見ると86.1％と非常に高くなっている。また金融資産も資産の45.1％となっており、財務的な強さは抜群である。これは一般に大手製薬メーカーに共通する傾向である。

新薬の開発には通常10年程度の期間がかかり、10年かけて研究開発をしても良い新薬が生み出せないかもしれない、という大きなリスクを取っている。それに耐えられるだけの強い財務で研究開発を支えているのである。

このように製薬メーカーはいろいろな特徴がある。E社は中外製薬である。

不動産会社の決算書は「有形固定資産」が大きい

次に特徴があるのがC社である。答えを先に言うと、C社は不動産会社のヒューリックである。

ヒューリックのビジネスには3つの柱がある。1つ目はビルなどを保有して「貸す」ビジネス、2つ目は開発したビルや保有しているビルなどを売却する「売る」ビジネス、3つ目は、ホテルなどを「運営する」ビジネスである。

貸すビジネスは、ビルなどを保有することになるので、有形固定資産が大きくなる。C社は資産全体に占める有形固定資産の比率が5社の中で最も高く56.5％となっている。

売るビジネスの場合は、売却予定のビルなどの不動産は通常かなり大きな金額となり、開発して売る場合も土地の取得から建設・販売まで金額も大きくなり期間もかかるので、棚卸資産回転期間が長くなる。C社の棚卸資産回転期間は5社の中で最も長い410日となっている。

一方で、C社の売上債権回転期間は5社の中でも最も短い9日となっている。これは、貸すビジネスの場合は、賃料を前払いで受け取っており、売るビジネスの場合も、不動産を売った段階ですぐ販売代金を受け取ることができるのが一般的であり、売上債権はほぼ発生しないことが背景にある。

ただ、ホテル事業などの運営するビジネスでは、宿泊客が宿泊料をカードで支払うとカード会社などからの入金に一定の期間がかかるため売上債権が発生する。そのため短いが若干の売上債権回転期間が集計されている。

総資産回転率149％…A社は“薄利多売”なPPIH

次に特徴があるのがA社である。これはドン・キホーテなどを運営するPPIHである。まず総資産回転率が149％と5社の中で最も高く、資産に比較して売上高が大きくなる大量販売の傾向が表れている。

また、売上債権回転期間が14日とC社に次いで2番目に短くなっている。これは、店頭で顧客から現金やカードで代金を回収するために回収が早くなることに関係している。

さらに売上総利益率の31.9％と営業利益率の7.2％は5社の中で最も低くなっている。これはかなり値引きして売るような薄利の事業であることを意味している。このような大量販売傾向で、代金回収が早く、薄利であるという傾向は、薄利多売のディスクカウンター的な小売業の特徴である。

また、棚卸資産回転期間の54日も5社の中で最も短く、大量販売を背景に商品の回転が速くなっていることを意味している。さらに、有形固定資産の比率も47.5％とC社に次いで2番目に大きく、店舗を保有して事業展開していることを意味している。

見分けるコツは「販売促進費」と「販売管理費の比重」

それでは残ったB社とD社はどこであろうか。この2社はBSの構成や営業利益率などかなり似ているところがあり、なかなか判断が難しい。ただ、結論からすると、B社は東京エレクトロン、D社は任天堂である。

2社の大きな違いの1つは、東京エレクトロンが企業向けに半導体製造装置を製造し販売するB to Bの事業を行っているのに対して、任天堂がゲーム機やゲームソフトを製造し販売するB to Cの事業を行っている点である。この違いからくる特徴がいくつかの数字に表れている。

まずは販売促進費である。東京エレクトロンであるB社の販売促進費は、基本的にはないことを意味する「？」となっているが、任天堂であるD社は5社の中で唯一数字が入っており、そのレベルも7.4％とかなり高くなっている。

これは、東京エレクトロンはB to B事業を行っているため、基本的に販売促進費を使う必要がないが、任天堂はB to Cの事業を行っているため、一定の販売促進費をかける必要があることを意味している。

次は販売管理費の比重である。東京エレクトロンであるB社は18.4％と低くなっているが、任天堂であるD社は36.7％とかなり高くなっている。

これは、東京エレクトロンはB to Bの事業を行っているため、前述のように販売促進費を投入する必要がなく、さらに特定の企業の顧客に対して大量に販売する傾向があるので、販売管理費の効率が上がり、結果として販売管理費の比率は低くなる傾向があることが背景にある。

一方で任天堂はB to Cの事業を行っているため、それなりの販売促進費を投入する必要があり、また数多くの消費者に販売するために販売管理関連の費用がかかり、販売管理費の比率が高くなる傾向がある。

「B to B」事業は売上債権回転期間が長く、「B to C」事業は短い傾向

もう1つの違いは、売上債権回転期間の長さである。東京エレクトロンであるB社は73日と比較的長いが、任天堂であるD社は17日とかなり短くなっている。

これは、東京エレクトロンはB to Bの事業として企業向けに販売するため、販売したあとに請求書を送って回収するという構造になる関係で、回収に一定の期間がかかることを意味している。一方で任天堂は基本的に一般の消費者に販売するB to Cの事業を行っており、最近はオンライン販売の増加によってカード決済が増えているため、回収期間がかなり早くなることを意味している。

これまでの解説をもとに正解をまとめると次のようになる。

A社 PPIH

B社 東京エレクトロン

C社 ヒューリック

D社 任天堂

E社 中外製薬

西山 茂

早稲田大学大学院 経営管理研究科（ビジネススクール） 教授

公認会計士