「あたたかいばしょをみつけたにゃ！」



【写真】宅配ピザの箱に乗って動かない猫さん

そんなコメントとともにInstagramへ投稿された動画が、多くの猫好きの笑いを誘っています。



登場するのは、Instagramアカウント「@catmicchannel」で人気を集めるマンチカンの女の子・みっちゃん（4歳）。動画には、宅配されたピザの箱の上で気持ちよさそうにくつろぐ姿が映っています。



飼い主さんに話を聞きました。



クリスマスディナーを阻止した“ネコハラ”

動画が撮影されたのは、2023年のクリスマスイブ。当時2歳だったみっちゃんと飼い主さん一家が、ピザを囲んでクリスマスディナーを楽しもうとしていたときのことでした。



しかし、主役になるはずだったピザは、なかなか食べられません。なぜなら、暖かい箱の上に、みっちゃんが堂々と座り込んでしまったからです。



飼い主さんは当時の様子について、「構ってほしかったみっちゃんが、わざと人間の視界に入ってきました。ちょうどピザの箱が暖かくて気持ちよかったようで、飼い主たちのパーティーに自分も参加するように着席しました」と振り返ります。



食事を始めたい飼い主さんたちをよそに、ピザの箱を占領するみっちゃん。その姿は、まさに猫飼いの間でよく知られる“ネコハラ（猫ハラスメント）”そのものだったようです。



「関係ないにゃん」と満足げな表情

みっちゃんは、箱の上でリラックスした様子を見せていました。



「暖かくて、飼い主たちと同じ目線に座れて満足そうな顔をしていました。飼い主たちがピザを食べたくて困っていても、気づいていないふりをしているようでした。『関係ないにゃん』という表情でしたね」



飼い主さんによると、みっちゃんは困っている人間たちの様子も理解していたように見えたそうです。それでも動こうとはせず、堂々と居座り続けていたのだとか。



暖かい場所探しのプロ

実はみっちゃんは以前から、暖かい場所を見つけるのが得意だといいます。



「自分から暖かい場所を探して、毛布の中にもぐっています。パパが脱ぎ捨てた服の上や、ちょうどいいサイズのダンボール箱があると、すぐに入って使い心地を確かめています」



あまりにも隠れるのが上手なため、飼い主さんたちが「みっちゃんがいない！」と家中を探し回ることも珍しくないそうです。



今回のピザの箱も、みっちゃんにとっては見逃せない“極上スポット”だったのかもしれません。



「これはどかせない」「猫あるある」

投稿には、「暖かい場所を見つける天才」「これはどかせない」「かなりのネコハラ」「猫あるある」「平和だな」「満足そうなのがかわいい」などのコメントが寄せられています。



暖かい場所と飼い主さんの注目を、しっかり確保したみっちゃん。クリスマスイブに繰り広げられたかわいらしい“ネコハラ”は、多くの人を笑顔にしたようです。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）