保護猫との出会いは、さまざま。いつもの日常の中で突然、思いがけない出会いを果たすことも少なくありません。



【写真】感動アフター！こんなに高貴なキジトラに成長しました

そんな経験をしたのは、ガビル（サイキック）さん（@gavil_dat）。ある日、アルバイト先で、店の裏からか細い声が聞こえてくることに気づきました。それがのちの家族となる、キジトラ猫の「小梅（こうめ）」ちゃん。保護当時、生後推定1カ月にも満たない小さな子猫でした。



小梅ちゃんの名付けには、ちょっとした思い出深いエピソードがあります。当初、飼い主さんは、小梅ちゃんを梅干しの段ボール箱に入れて連れて帰ったことから、「うめぼし」と名付ける予定だったといいます。



ところが、家族はそれに大反対。結果、「小梅」と名付けられたそうです。



母猫も兄弟猫もいない…助けを求めて鳴いていた子猫

小梅ちゃんと出会ったのは、2013年8月16日のこと。当時、飼い主さんはファストフード店でアルバイトをしていました。



「何度か外に出て作業をしていたところ、『ミャー』という弱々しい鳴き声がずっと聞こえてきていました。仕事が終わるころになっても聞こえていたので、あたりを探し回ったんです。すると、排水溝に小さな子猫が落ちているのを見つけました」



さらに周囲を見て回りましたが、母猫や兄弟猫の姿はありませんでした。そこで飼い主さんは、近くのスーパーに駆け込み、段ボール箱を譲ってもらって小梅ちゃんを保護。そのまま家に連れて帰りました。



「あまりにも小さくて、『この子を守ってあげなければ』という気持ちでいっぱいでした。不思議なんですが、飼うとか飼わないとか、そういった葛藤のようなものは一切なかったですね」



「私を見て！」 お茶目な女子に成長した小梅ちゃん

ひとりぼっちで見知らぬ場所にやって来た小梅ちゃん。家に来た当初は、とても不安そうな表情を浮かべていたといいます。



「ずっと鳴いていましたね。きっと、母猫を呼んでいたんじゃないかなと思います」



その後、少しずつ家での暮らしに慣れていった小梅ちゃん。あるとき、飼い主さんのお母さんと一緒に寝ているとき、おっぱいを吸うように腕をチュウチュウと吸い始めたといいます。



「母は、くすぐったくて眠れなかったようです。そこで箱を使って、小梅ちゃん用の寝床を作り、そこで寝てもらうようにしました」



今では13歳を迎えた小梅ちゃん。すっかり甘えん坊の女の子になりました。



「何かと鳴いては、私たちの気を引こうとするところがかわいらしいですね。これからも、そんなふうにお茶目で、甘えん坊のままでいてほしいと思っています」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）