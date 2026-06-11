サーモス製品の瓶栓が飛び出し3人失明、中国でも400万個をリコール

魔法瓶や調理器具の分野でドイツ発の世界的ブランドとして知られるサーモスは最近、容器の瓶栓が飛び出す恐れがあるとして、世界各地で製品の大規模リコールを始めました。米国消費者製品安全委員会（CPSC）の公告によると、すでに消費者3人が飛び出した瓶栓が目を直撃することで、回復不能の視力喪失を被ったとのことです。

中国では、中国国家市場監督管理総局が公式サイトを通じて、膳魔師（中国）家庭製品（サーモス中国）が高真空ステンレスフードコンテナの一部をリコールすると発表しました。対象数は400万個近くに上ります。同社は2011〜2023年に製造したSK3000型とSK3020型高真空ステンレスフードコンテナの一部である399万5415個を回収します。リコール対象製品の保温フードコンテナは、腐敗しやすい食品や飲料を長時間保管した場合に密封栓が飛び出る可能性があり、使用者が負傷する恐れがあるとのことです。

報道によれば、サーモスは米国やオーストラリアなどの国や地域でも関連製品のリコール公告を発表しました。（提供/CGTN Japanese）