没後10年…53歳で死去した“ミスターラグビー”の貴重映像に反響「ダンディオーラすごい」「いつの間にか歳を超えてた…」『徹子の部屋』で在りし日の素顔
俳優の木村多江（55）が、11日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。「ミスターラグビー」と称された平尾誠二さんの魅力を語った。
【写真】平尾誠二さんの生前…親友・山中伸弥教授との2ショット
今回、5年ぶりの出演となった木村は意外な素顔として「ラグビー」への愛を語った。木村は倒れても立ち上がって前に進むラグビー選手を心からリスペクトしており、かつて神戸製鋼、また日本代表として活躍し、胆管細胞がんのため2016年に53歳の若さでこの世を去った平尾誠二さんの魅力を熱弁した。
番組では平尾さんが97年に番組に出演した貴重な映像も公開され、大のラグビーファンでもある黒柳とともに映像を食い入るように見つめていた。黒柳も思わず「ハンサム」とつぶやいた平尾さんの姿に視聴者も「ダンディオーラすごい」「男前だな」「いつの間にか平尾誠二さんの歳を超えてた…」との反響が寄せられている。
【写真】平尾誠二さんの生前…親友・山中伸弥教授との2ショット
今回、5年ぶりの出演となった木村は意外な素顔として「ラグビー」への愛を語った。木村は倒れても立ち上がって前に進むラグビー選手を心からリスペクトしており、かつて神戸製鋼、また日本代表として活躍し、胆管細胞がんのため2016年に53歳の若さでこの世を去った平尾誠二さんの魅力を熱弁した。
番組では平尾さんが97年に番組に出演した貴重な映像も公開され、大のラグビーファンでもある黒柳とともに映像を食い入るように見つめていた。黒柳も思わず「ハンサム」とつぶやいた平尾さんの姿に視聴者も「ダンディオーラすごい」「男前だな」「いつの間にか平尾誠二さんの歳を超えてた…」との反響が寄せられている。