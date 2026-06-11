女優木村多江（55）が11日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。18歳の長女について初告白した。

司会の黒柳徹子から「実はテレビで初めて話していただくんですけど、18歳になるお嬢さんがいらっしゃる」と話題を向けられると、木村は「子どもがいるということは隠しているわけではないんですけれど、子どもを守るということもあって話さなかったんですけど。今日は徹子さんにお会いするから全部お話ししようと思って」と話した。

長女は現在単身オーストラリアに留学中で「離れて、寂しいです」と吐露しつつ「本人が15歳の時、高校に入ってしばらくしてから、『やっぱりもっと英語を』と。英語は好きだったのである程度はしゃべれていたんですけど、自分でもっと英語力もネイティブになりたいし、上手になりたいということで」。

また「『オーストラリアでお金稼いで起業したいので、行かせてください』って言われて。あ、そうなんだと思って。高校に入ったところだったんですけど、本人が行きたいならと思って」と背中を押したという。

オーストラリアに渡って3年目になるといい、長女の様子については「完全に見た目も外国人のように。私とも全然似ていないので。華やかな、派手な感じの人なので」と笑った。

また長女がタッチラグビーの西オーストラリア代表に選ばれたことも告白。「オーストラリア自体がラグビーがすごく盛んなところで。たまたま授業でラグビーがあって、そのままやってたら西オーストラリア代表になって」と語り「私よりも背も大きいし体も大きいので。ガンガンやってる」と笑顔。「今はちょっと学業の方が大事な時期なので、今はちょっとお休みしている感じですけど」と話していた。