大麻、コカイン、ＭＤＭＡを所持したとして麻薬及び向精神薬取締法違反の罪に問われ有罪判決を言い渡された、音楽デュオ「Ｄｅｆ Ｔｅｃｈ（デフテック）」のＭｉｃｒｏ（マイクロ）こと西宮佑騎被告が１１日に自身のインスタグラムを更新し、騒動を謝罪した。所属事務所「株式会社２ＶＯＸ」の取締役を辞任して退社したことを報告し、今後は個人事務所を拠点に音楽活動を継続すると伝えた。

判決が同日に東京地裁であり、拘禁刑２年、執行猶予４年（求刑拘禁刑２年）の判決を言い渡された。

Ｍｉｃｒｏは「いつも応援してくださっている皆さま 関係者の皆さまへ」と題した文書を掲載。「このたびは、私自身の行動により、多くの皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

「予定しておりましたＤｅｆ Ｔｅｃｈの日本武道館公演、Ｍｉｃｒｏソロ公演、ならびに書籍の刊行の中止により、楽しみにしてくださっていた皆さま、チケットをご購入いただいた皆さま、そしてＤｅｆ ＴｅｃｈのメンバーであるＳｈｅｎをはじめ、出演者、関係者、スタッフの皆さまに、大きなご迷惑とご負担をおかけしました。本当に申し訳ございませんでした」と詫び、「自分の行動によって生じた影響の大きさを受け止め、日々、自らを見つめ直し、社会の一員としての責任を自覚し、これからの姿勢と行動を通して、皆さまに向き合ってまいります」とした。

続けて「私は、２０２６年５月３１日をもちまして、株式会社２ＶＯＸの取締役を辞任し、同社を退社いたしました」と事務所退社を報告。今後については「個人事務所である株式会社Ｗｅｒｇｓｈｉｒｅを活動拠点としてまいります」と伝え、「なお、株式会社２ＶＯＸ退社後も、Ｄｅｆ Ｔｅｃｈとしての活動、ならびにＭｉｃｒｏソロとしての活動は継続してまいります」と音楽活動は継続するという。「改めまして、このたびは誠に申し訳ございませんでした」と締めくくった。

同日に所属事務所は「Ｄｅｆ Ｔｅｃｈ」の公式サイトを通じてコメントを発表。「本年２月以降、ファンの皆様をはじめ、関係する全ての皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と騒動を改めて謝罪し、アーティスト契約の終了と取締役の辞任を発表。「Ｄｅｆ Ｔｅｃｈがデビューして２０周年の節目を、これまで支えてくださったファンの皆様、関係する全ての皆様と共に祝うことが叶わず誠に残念です」とコメント。また、メンバーのＳｈｅｎについては「引き続き株式会社２ＶＯＸでマネージメントを行います」と説明した。

起訴状などによると、被告は２月２日、都内の自宅で乾燥大麻３・５１７グラムを所持したほか、千葉県でサーフィンを終え走行中の車内でコカインとＭＤＭＡを使用。帰宅後に関東信越厚生局麻薬取締部の家宅捜索で大麻が見つかり現行犯逮捕された。

この日Ｍｉｃｒｏは黒スーツ・黒ネクタイに日焼けした顔で一礼しながら入廷。拘禁刑２年、執行猶予４年の判決を告げられると、わずかにうなずき、言葉に聞き入った。

室橋秀紀裁判長は「大麻、コカインなどの違法薬物の種類の多さと、眠気覚ましのためなどの安易な利用を考慮すると、違法薬物との親和性と依存性があり、規範意識の薄さが認められる」と断言。一方で「前科前歴が無く、反省を示している」ことなどを指摘し、執行猶予判決に至った理由を説明した。また「（Ｄｅｆ Ｔｅｃｈが）２０周年なのに、今後１年分の仕事がなくなった。影響は小さくない」とし、「これを機に薬物を断ち切って、信頼を回復してください」と諭した。押収した大麻の没収も命じた。

「Ｄｅｆ Ｔｅｃｈ」は東京出身のＭｉｃｒｏと、米ハワイ育ちのＳｈｅｎの２人組。２００５年に「Ｍｙ Ｗａｙ」がヒット。同曲を含むアルバム「Ｄｅｆ Ｔｅｃｈ」は２８０万枚以上のセールスを記録した。

【以下全文】

いつも応援してくださっている皆さま 関係者の皆さまへ

このたびは、私自身の行動により、多くの皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、心より深くお詫び申し上げます。予定しておりましたＤｅｆ Ｔｅｃｈの日本武道館公演、Ｍｉｃｒｏソロ公演、ならびに書籍の刊行の中止により、楽しみにしてくださっていた皆さま、チケットをご購入いただいた皆さま、そしてＤｅｆ Ｔｅｃｈのメンバーである Ｓｈｅｎ をはじめ、出演者、関係者、スタッフの皆さまに、大きなご迷惑とご負担をおかけしました。本当に申し訳ございませんでした。自分の行動によって生じた影響の大きさを受け止め、日々、自らを見つめ直し、社会の一員としての責任を自覚し、これからの姿勢と行動を通して、皆さまに向き合ってまいります。

私は、２０２６年５月３１日をもちまして、株式会社２ＶＯＸの取締役を辞任し、同社を退社いたしました。今後は、個人事務所である株式会社Ｗｅｒｇｓｈｉｒｅを活動拠点としてまいります。なお、株式会社２ＶＯＸ退社後も、Ｄｅｆ Ｔｅｃｈとしての活動、ならびにＭｉｃｒｏソロとしての活動は継続してまいります。改めまして、このたびは誠に申し訳ございませんでした。