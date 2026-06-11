東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
米中央軍（CENTCOM）が2日連続でイランを攻撃
イランがホルムズ海峡封鎖、通航試みる船舶に攻撃
トランプ米大統領
イランが合意しなければ、あす「徹底的に爆撃してやる」
イランから爆撃停止求められた、当局者と直接話し合った
イラン政府高官
イラン当局者がトランプ氏と接触した事実はない
トランプ氏の虚偽の主張は戦争を回避するための口実
いかなる侵略に対しても壊滅的かつ断固たる対応を取る
トランプ米大統領が長期戦を示唆
交渉は短期間では終わらず、合意には「何年もかかる」
【米国】
トランプ大統領「インフレ大好き、戦争終われば物価は下落する」
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
米中央軍（CENTCOM）が2日連続でイランを攻撃
イランがホルムズ海峡封鎖、通航試みる船舶に攻撃
トランプ米大統領
イランが合意しなければ、あす「徹底的に爆撃してやる」
イランから爆撃停止求められた、当局者と直接話し合った
イラン政府高官
イラン当局者がトランプ氏と接触した事実はない
トランプ氏の虚偽の主張は戦争を回避するための口実
いかなる侵略に対しても壊滅的かつ断固たる対応を取る
トランプ米大統領が長期戦を示唆
交渉は短期間では終わらず、合意には「何年もかかる」
【米国】
トランプ大統領「インフレ大好き、戦争終われば物価は下落する」