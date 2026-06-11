東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

米中央軍（CENTCOM）が2日連続でイランを攻撃

イランがホルムズ海峡封鎖、通航試みる船舶に攻撃



トランプ米大統領

イランが合意しなければ、あす「徹底的に爆撃してやる」

イランから爆撃停止求められた、当局者と直接話し合った



イラン政府高官

イラン当局者がトランプ氏と接触した事実はない

トランプ氏の虚偽の主張は戦争を回避するための口実

いかなる侵略に対しても壊滅的かつ断固たる対応を取る



トランプ米大統領が長期戦を示唆

交渉は短期間では終わらず、合意には「何年もかかる」



【米国】

トランプ大統領「インフレ大好き、戦争終われば物価は下落する」

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