東京時間に伝わった指標・ニュース

※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした

※要人発言やニュース
【イラン情勢】
米中央軍（CENTCOM）が2日連続でイランを攻撃
イランがホルムズ海峡封鎖、通航試みる船舶に攻撃

トランプ米大統領
イランが合意しなければ、あす「徹底的に爆撃してやる」
イランから爆撃停止求められた、当局者と直接話し合った

イラン政府高官
イラン当局者がトランプ氏と接触した事実はない
トランプ氏の虚偽の主張は戦争を回避するための口実
いかなる侵略に対しても壊滅的かつ断固たる対応を取る

トランプ米大統領が長期戦を示唆
交渉は短期間では終わらず、合意には「何年もかかる」

【米国】
トランプ大統領「インフレ大好き、戦争終われば物価は下落する」