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Netflixで配信中のオリジナルアニメーション「機動戦士ガンダム 復讐のレクイエム」のBlu-ray BOX特装限定版が、8月26日に発売される。本編ディスク＋特典ディスク構成で、価格は22,000円。発売・販売元はバンダイナムコフィルムワークス。

ガンダムシリーズ第1作「機動戦士ガンダム」の舞台となる一年戦争中のヨーロッパ戦線に焦点を当てた、全6エピソード(30分×6話)の世界配信向けオリジナルアニメーション。映像エンジン「Unreal Engine 5」を使用し、SAFEHOUSEと共同で制作された。

宇宙世紀0079年、ジオン公国は地球連邦政府からの独立を宣言し戦争状態に突入した。新兵器モビルスーツの活躍により序盤こそ優位を保ったジオン軍だったが、地球の全面制圧を行う戦力はなく戦況は膠着する。

そして開戦から11カ月後、東欧のジオン軍占領下にある基地の一つが連邦軍に奪取される。その奪還に向かう混成大隊の中に、宇宙から降りてきたばかりのモビルスーツ小隊、ソラリたちレッド・ウルフ隊の姿もあった――。

収録内容は本編ディスク約138分＋特典ディスク約30分。本編ディスクは日本語・英語音声、日本語・英語字幕を収録し、収録音声はドルビーTrueHD(5.1ch)、リニアPCM(ステレオ)。

特典ディスクにはモビルスーツの3Dモデル資料や、キャスト・音楽のメインスタッフへのインタビューを中心に本作の裏側へと迫るメイキング映像などを収録。特製ブックレットのほか、「復讐のレクイエム」では初となる音楽・ウィルバート・ロジェIIによるオリジナルサウンドトラックCDも付属する。

収納BOXはメカニカルスーパーバイザー・山根公利氏描き下ろし仕様。A-on STOREや全国アニメイト、Amazonなど対象法人では、メーカー特典として収納BOXイラストを使用したイラストシート(サイズ：B4以内)が付属する。

『機動戦士ガンダム 復讐のレクイエム』Blu-ray BOX 特装限定版 発売告知PV【8月26日発売】