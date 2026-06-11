Ｊ１長崎に所属するＦＷ岩崎悠人と、元ＨＫＴ４８の山下エミリーが１１日、それぞれのＳＮＳで結婚したことを報告した。

全文は次の通り。「この度、私たち岩崎悠人と山下エミリーは結婚いたしましたことを御報告申し上げます。いつも温かく応援し、支えてくださっている皆さまへこのような御報告ができますことを心より嬉しく思っております。お互いがそれぞれの道に真摯に向き合い、日々努力を重ねる姿に尊敬の気持ちを抱きながら、今日まで歩んでまいりました。これからは人生のパートナーとして、互いに支え合いながら、歩んでまいりたいと思っております。また、これまで私たちを応援してくださった皆さまへの感謝の気持ちは、これからも変わることはありません。温かい応援や励ましのお言葉の一つひとつが、私たちにとって大きな支えとなっております。

岩崎はこれまで以上にサッカーに真摯に向き合い、山下も引き続きタレント活動に励みながら、それぞれの世界でより一層成長した姿をお届けできるよう努めてまいります。これからも感謝の気持ちを忘れず、穏やかで笑顔の絶えない温かな家庭を築いてまいります。今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。 岩崎悠人 山下エミリー」

コメント欄などでは祝福が殺到。「ほんとびっくりした〜」、「ええー！おめでとう」、「むちゃくちゃ美人な人やー！」との声が寄せられていた。

岩崎は京都、札幌、湘南、千葉、鳥栖、福岡を経て現在は長崎でプレー。２２年７月のＥ−１選手権で日本代表デビューも飾っている。