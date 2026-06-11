男性6人組「DA PUMP」が11日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。KENZO（41）が超大物歌手との交流について語った。

DA PUMPの豪華な交友関係の話題から、KENZOは歌手の郷ひろみと交流があると明かされた。

KENZOは「郷さんは紅白歌合戦で『2億4千万の瞳』の振り付けをさせていただいて」と関係を告白。「それが“ブレイキンスペシャル”っていう、翌年のパリ五輪の日本代表選手と一緒に、郷さんがブレイキンに挑戦するっていう企画だったんですよ」と説明した。

郷はパフォーマンスでブレイキンの技にも挑戦。KENZOは「当時68歳で、それで挑戦するんだっていう」と驚いたというが「でも練習の時に、嫌な顔一つもせずに。“あっ、これこうやるんだね”“こういう感じで大丈夫？”みたいなことを言ってくれて」と証言した。

「来た時も“今日はよろしくお願いします”みたいなことを言ってくれて。帰る時も“じゃあまたね！”みたいな感じで」と“神対応”であったと明かし、本番の後にも「“君のような人と、一緒にお仕事ができて良かった。最高だよ”」と声を掛けられたという。

KENZOは「カリスマや！と思って」と魅了されてしまったと回顧し、郷のパフォーマンスについても「郷さんはもう本番でばっちり決めて」と絶賛した。