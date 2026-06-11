新時代の旗手、スペイン代表FWラミン・ヤマル（バルセロナ）が10日（日本時間11日）、米国のファッションブランド『アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ』のグローバルブランドアンバサダーに起用されることが決まった。11日（同12日）に開幕するFIFAワールドカップ2026北中米大会では、注目の的となっている若き至宝。母国にトロフィーを持ち帰る前に、18歳が早くも大仕事を成し遂げた。

■「これ以上ないほどワクワク」

優勝候補スペインの若き至宝は、自身のインスタグラムを更新。「世界に向けて準備万端」と記すとともに、同ブランドのファッションに身を包み、リフティングなどをする動画を投稿した。

米メディア『Athlon Sports』によると、ヤマルは「アメリカンイーグル（AE）との新たな歩みを始められることに、これ以上ないほどワクワクしています」とコメント。

さらに「ピッチの外では、ファッショントレンドを色々と楽しむのが好きです。ライフスタイルとデニムを代表するブランドであるAEには、僕のエネルギーやスタイルを形にするアイテムが揃っています」などと話したという。

開催国・米国のファッションブランドと契約したヤマル。開幕直前に大きな発表を行い、一気に注目を引き寄せた格好だ。

■初戦には間に合う見通しだが……

身長178センチのウインガーは、今季公式戦45試合で24得点18アシストを記録。ただ、4月に左もも裏を痛めて離脱し、シーズン中には復帰できなかった。今大会も15日（同16日）の初戦には間に合う見通しだが、先発出場は避ける公算が高くなっている。それでもサイドからの突破＆得点力は、スペインにとっても大きな武器。4大会ぶりの優勝へ向けて欠かせぬピースとなっている。

1次リーグH組のスペインは、初戦でカーボベルデと​対戦した後、サウジアラビア、ウルグアイと顔を合わせることになっている。