女優の木村多江（55）が11日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。テレビで話すのは初めてという18歳の長女について語った。

子供について話すのは初めてという木村は「いるっていうのは隠してなかったんですけど、子供を守るっていうこともあって話さなかった」と説明。同番組では、団子を手にした長女の幼少期や、親子で習う日本舞踊での着物姿の写真を公開した。

その長女は現在、オーストラリアに留学して3年目。高校へ進学した15歳の時、「オーストラリアでお金を稼いで起業したいので行かせてください」と直訴。木村は「あっ、そうなんだ」と驚いたものの「本人が行きたいなら」と認めたそう。

今では英語力はもちろん「見た目も完全に外国人のように」と苦笑い。「私とは似てないんで、華やかな、派手な感じの人なので」と話したが、留学のきっかけは長女が小学4年生の時に参加したサマースクールにあるという。

当時英語をうまく話せず「本当は快活な性格なのに、内気に思われてしまった」と木村。ホストファミリー宅に2週間滞在したが「結構あちらのおうちが優しい感じではなくて、1人だけ別のご飯とか」と振り返った。

そのため「親としては凄いショックで、もう“行きたい”って言わないんじゃないか」と心配していたが、長女は「自分のそのままを見せたいから英語を頑張る」と決心。「いろんな英語のコミュニティーに行って、携帯も全部英語に変えて」と、長女の奮闘ぶりを語っていた。