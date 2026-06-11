ビジュアル系ロックバンド「ＤＩＲ ＥＮ ＧＲＥＹ」が“ロックバンドの聖地”として知られる目黒鹿鳴館の救済・再始動を目的としたクラウドファンディングに参加している。支援リターン品として出品したコラボＴシャツが９日午後９時に販売され、１分以内に完売したことが１１日、分かった。

Ｔシャツは金額が１着２万円。Ｍ〜ＸＸＬサイズの４種類で限定２０着だったが、瞬く間に売り切れた。

目黒鹿鳴館は１９８０年にオープン。キャパは約３００人でロックを中心に日本の音楽シーンを支え続けてきた。ＤＩＲ―を始め、Ｘ（現・Ｘ ＪＡＰＡＮ）やＧＬＡＹ、ＬＵＮＡ ＳＥＡ、ＢＡＢＹＭＥＴＡＬら、そうそうたるアーティストがステージに立ち、数々の伝説を生んできた。

老朽化問題もあり同館は昨年１２月に惜しまれつつ一旦クローズしたものの「聖地を存続させよう！」という声がががり、支援活動が始まった。クラウドファンディングは６月１日にスタート。現在、４５０人以上の支援者から５００万円を超える支援が集まっている。

目黒鹿鳴館の担当者は「今回のＤＩＲ ＥＮ ＧＲＥＹのコラボＴシャツで支援金額が大幅に更新され、第一目標金額を突破出来ました。現在は第一目標金額の１０４％達成しております。ご支援者も多数増えました。ありがとうございます。今後は開催期間締切の７月３１日までに、次への目標へとステップアップして鹿鳴館クラウドファンディングは継続して参りますので、引き続きご支援よろしくお願いいたします」とコメントしている。

なお、ＤＩＲ ＥＮ ＧＲＥＹは７月１８、１９日の２日間、東京ガーデンシアターで「ＭＯＲＴＡＬ ＤＯＷＮＥＲ」と銘打ったコンサートを行う。