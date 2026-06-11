ガールズグループRed Velvet（レッドベルベット）のスルギのいとこで、ユーチューバーとして活動していたスキジン（本名・カン・スジン）さんの訃報が伝えられた。

11日、YouTubeチャンネル「スキジンsukyzin」には、遺族とみられる人物が残した訃報コメントが掲載された。

投稿者は自身を「スジンの米国在住のいとこの姉」と紹介し、「普段からスジンを大切に思い、応援してくださった多くの方々に突然の悲報をお伝えすることになり、心が重い」と明らかにした。

続いて、「私たちの愛すべきスジンが6月7日、突然の事故で空の星となった」とし、「家族や友人たちがスジンの最後の道を共にした」と伝えた。

また、「スジンのYouTubeチャンネルを愛してくださった登録者の皆さまにも、故人の最後の道に温かい哀悼と祈りを送っていただけるよう切にお願いする」と付け加えた。

スキジンさんは過去、Red Velvetのスルギと共に撮影した動画でも話題を集めたことがある。

普段からスルギと格別の親交を誇っており、スルギも自身のSNSを通じて、いとこと共に訪れた京都旅行の写真を公開するなど、仲の良いところを見せてきた。

特にスキジンさんは幼少期に実の姉に先立たれる悲しみを経験したことが知られている。

その後、スルギが実姉の空席を埋めるほど近しい関係だったと伝えられており、ファンは一層心を痛めている。