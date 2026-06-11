「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」に、新アトラクション「今際の国のアリス〜イマーシブデスゲーム〜」が開業！

これまでも多くの感動や興奮体験をお届けしてきたハウステンボスが、ほかのアトラクションでは味わえない生き残りをかけた “極限状況でのスリル”を新たに届けます。

ハウステンボス「今際の国のアリス 〜イマーシブデスゲーム〜 」開業

画像提供：ハウステンボス

オープン日：2026年8月27日（木）

場所：アトラクションタウン

形態：屋内常設アトラクション

対象：15歳以上（中学生利用不可）

体験時間：約30分 ※所要時間は事前説明や首輪配布含め45分になります

体験方法：

当日整理券（無料）内容：整理券の取得方法は後日特設サイトで公開されます。エクスプレスパス（有料）内容希望の時間帯に確実に体験できる販売枚数限定のチケットです。

特設サイト：https://www.huistenbosch.co.jp/enjoy/alice/

※チケット販売開始時期は後日、特設サイトにて公開されます

＜アトラクション開発＞

企画・製作：株式会社刀、刀イマーシブ合同会社

監修：Netflixシリーズ「今際の国のアリス」 佐藤信介 監督、森井輝 プロデューサー（THE SEVEN）

ハウステンボスに新たに誕生するアトラクション「今際の国のアリス〜イマーシブデスゲーム〜」

麻生羽呂氏による原作「今際の国のアリス」を実写映像化し、世界190以上の国・地域に配信、そのうち90以上の国・地域でTOP10入りしたNetflixシリーズ「今際の国のアリス」の世界観をベースに展開される体験型の常設アトラクションとなります。

アトラクションでは、ドラマシリーズ内にも登場した「首輪爆弾」を全員が着用。

「首輪爆弾」を着用したまま、理不尽極まる”げぇむ“にゲストは挑みます。

参加する“げぇむ”は、人をもてあそぶ裏切りの“♡（ハート）のげぇむ”。

刻一刻と迫るタイムリミットで、理不尽なルールと逃げ場のない緊張感に、極限のドキドキハラハラの没入体験が楽しめます！

Netflixシリーズ「今際の国のアリス」

©麻生羽呂・小学館／ROBOT

2010年から2016年まで「週刊少年サンデーS」「週刊少年サンデー」(小学館)にて連載された、麻生羽呂(あそう・はろ)氏原作の大ヒットコミックス「今際の国のアリス」(全18巻)を原作にしたNetflixシリーズ「今際の国のアリス」

2020年にNetflixシリーズ「今際の国のアリス」シーズン1として実写映像化され、Netflixで世界配信、世界70以上の国と地域でTOP10入り、海外レビューサイトのRottenTomatoesでもオーディエンススコア96%を記録しました。

2022年にはシーズン2として実写映像化、Netflixで世界配信され、更なる話題を世界中で巻き起こし、90以上の国と地域でTOP10入り、うち17の国と地域で首位獲得。

日本国内では14日連続1位獲得し、配信からわずか4週で日本発作品として最高記録となる視聴時間が2億時間を突破する大ヒットを記録しました。

さらに、2025年9月25日（木）より配信がスタートしています。

Netflixシリーズ「今際の国のアリス」シーズン3は、Netflix週間グローバルTOP10(非英語シリーズ)で2位を獲得、世界87の国と地域でTOP10入りを果し、日本のみならず世界中で大きな反響を得ました。

Netflixシリーズ「今際の国のアリス」シーズン1〜3は、Netflixにて世界独占配信中です。

コミックス「今際の国のアリス」

©麻生羽呂／小学館 発行／小学館

麻生羽呂 「今際の国のアリス」（小学館「少年サンデーコミックス」刊）全18巻

麻生羽呂「今際の国のアリス RETRY」（小学館「少年サンデーコミックス」刊）全2巻

やりきれない日常を脱したいと願っていた有栖（アリス）良平が友人のカルベ、チョータとふらつくある日、見慣れた街は気がつけば無人と化していました。

探索する中で強制参加させられたのは、一歩誤れば命が奪われる理不尽な“げぇむ”。

アリスはすべての“げぇむ”を“くりあ”し、生還することができるのでしょうか！？

ロングセラーにして電子版も大ヒットしたサバイバル・サスペンスの傑作。

「今際の国のアリス」全18巻、続編となる新章「今際の国のアリスRETRY」全2巻が刊行中です。

刺激的で大興奮間違い無しな衝撃を体感できる新アトラクション。

ハウステンボスに2026年8月27日より開業する「今際の国のアリス 〜イマーシブデスゲーム〜 」の紹介でした！

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