2026年6月発売！ ミニチュア仕様がかわいすぎる「cher ミニトートバッグキーホルダー」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、宝島社トイズの「cher ミニトートバッグキーホルダー」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社トイズから2026年6月に発売される「cher ミニトートバッグキーホルダー」（税込500円）。全5種のラインアップとなっています。
cher ミニトートバッグキーホルダー
▼メーカー
宝島社トイズ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全5種
・ネイビー×レッド
・ブルー×ピンク
・ピンク×ライトブルー
・ブラウン×グレー
・オレンジ×ピンク※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「cher ミニトートバッグキーホルダー」が見逃せない！
宝島社トイズから2026年6月に発売される「cher ミニトートバッグキーホルダー」（税込500円）。全5種のラインアップとなっています。
小物を収納できる実用的なミニチュア仕様人気ブランド「Cher」のトートバッグが、可愛いミニチュアキーホルダーとなってカプセルトイに登場しました。サイズは約6.5cmとなっており、実際に小物を中に入れることができる実用的な仕様が魅力です。バッグやポーチに付けて持ち歩けば、おしゃれなアクセントとして活躍してくれます。
詳細情報▼商品名
cher ミニトートバッグキーホルダー
▼メーカー
宝島社トイズ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全5種
・ネイビー×レッド
・ブルー×ピンク
・ピンク×ライトブルー
・ブラウン×グレー
・オレンジ×ピンク※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)