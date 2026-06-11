WEST.神山智洋、宮野真守とお互いのLINEスタンプ送り合う 「マモちゃん」呼びで徐々に距離縮める
7人組グループ・WEST.の神山智洋（32）が11日、東京・EX THEATER ARIAKEで行われたSHINKANSEN☆RSP 怪奇骨董音楽劇『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』フォトコール及び取材会に登壇。宮野真守（43）との関係性の変化を語った。
【舞台写真】スポットライトを浴び…デュエットシーンを披露した宮野真守＆神山智洋
2026年劇団☆新感線46周年興行・夏公演である今作は、同劇団が生バンドの演奏で上演する“Rシリーズ”の新作。アングラの色も滲ませつつ、生バンドの演奏で、歌あり、踊りあり、アクションありのドタバタ音楽活劇ミステリーとなっている。登場するのは2人の探偵と、それを取り巻く一癖も二癖もある変な人物たち。タイトルロールのアケチコ五郎役は宮野、マニラ育ちの帰国子女にして名探偵・新田一耕助役は神山が務める。
宮野と神山は4月に行われた製作発表で互いを愛称呼びすることを語っており、今回の取材会で“その後”について問われた。神山は「先日、マモちゃんが誕生日を迎えられて。10個違いって大きいじゃないですか。僕の10個下って、今年で23の代。すごく若く感じるというのもあって、やっぱ先輩ですし、呼んでいいのかな」と不安があったそうで徐々に距離を縮めているという。
宮野は「お互いのLINEスタンプも買ったしな」と話題を振ると、神山は「はい、買いました。お互いのスタンプを買って、お互いに送り合うということをさせていただきました」とうれしそうに明かした。
さらに、宮野は愛称呼びを喜びつつも、「面白いのが、『マモちゃん、なんとかかんとかなんですか』。そこは敬語なんだ」とにやり。神山は「そこは、やっぱいいのかなという」と焦りながら「ちょっとずつタメ口を置いていっています」と笑顔で語った。
あす12日から7月12日までの同劇場での公演を皮切りに、24日から8月8日までは福岡・キャナルシティ劇場、20日から30日までは大阪・フェスティバルホールにて上演される。さらに、東京公演のライブビューイングの開催が決定。7月9日に国内の映画館と台湾で上映される予定となっている。
イベントにはほかに、古田新太が登壇した。
【舞台写真】スポットライトを浴び…デュエットシーンを披露した宮野真守＆神山智洋
2026年劇団☆新感線46周年興行・夏公演である今作は、同劇団が生バンドの演奏で上演する“Rシリーズ”の新作。アングラの色も滲ませつつ、生バンドの演奏で、歌あり、踊りあり、アクションありのドタバタ音楽活劇ミステリーとなっている。登場するのは2人の探偵と、それを取り巻く一癖も二癖もある変な人物たち。タイトルロールのアケチコ五郎役は宮野、マニラ育ちの帰国子女にして名探偵・新田一耕助役は神山が務める。
宮野は「お互いのLINEスタンプも買ったしな」と話題を振ると、神山は「はい、買いました。お互いのスタンプを買って、お互いに送り合うということをさせていただきました」とうれしそうに明かした。
さらに、宮野は愛称呼びを喜びつつも、「面白いのが、『マモちゃん、なんとかかんとかなんですか』。そこは敬語なんだ」とにやり。神山は「そこは、やっぱいいのかなという」と焦りながら「ちょっとずつタメ口を置いていっています」と笑顔で語った。
あす12日から7月12日までの同劇場での公演を皮切りに、24日から8月8日までは福岡・キャナルシティ劇場、20日から30日までは大阪・フェスティバルホールにて上演される。さらに、東京公演のライブビューイングの開催が決定。7月9日に国内の映画館と台湾で上映される予定となっている。
イベントにはほかに、古田新太が登壇した。