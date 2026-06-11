元日向坂46渡邉美穂＆東京ホテイソンたける、Eテレ新番組でタッグ「正直、一番怖い仕事なんです（笑）」
元日向坂46で俳優の渡邉美穂（26）、お笑いコンビ・東京ホテイソンのたける（31）が、NHK Eテレ新番組『真相の館』（毎週土曜 後8：30〜8：59）にレギュラー出演することが発表され、11日、同局で発表会見が行われた。
【写真】爽やかな夏コーデ！笑顔をみせる渡邉美穂
同番組では、“謎解き”をしながらニュースの背景にある『真相』を分かりやすく紹介し、世界をより深く読み解くための基礎知識を届けていく。7月4日からスタートし、9月までに9回放送を予定している。
番組は、テレビを見る人と同じ気持ちで見てほしいという意図のもと、出演者の2人には台本もなし、テーマも知らされないまま収録がスタートするそう。渡邉は「正直、一番怖い仕事なんです（笑）」と苦笑いしつつ「でもそれくらいやる価値があるなと思っています。若者として、自分たちが向き合っていかなければならない世界の物事について、なんとなく表面的にしか知らないままで生きてしまっている。このままではだめだと思ってはいてもどこから知っていけばいいか分からなかったんですが、番組を通して映像や謎解きを交えて、楽しく学べる」とアピールした。
さらに「普段ニュースを見ていて、今まで分からなかった言葉が、こういうことを言っているんだと理解できるようになりました。いろんな方に見ていただいて、ニュースに興味を持つきっかけになっていただければいいなと思います」と呼びかけた。
たけるは、そんな渡邊の完璧なコメントに「全部言われた（笑）」と悔しがりつつも「僕らはSNSでも情報を得ているけど、フェイクニュースとかいろんな情報がはびこっている中で、取捨選択しなければならない世代。この番組を足がかりにして、ニュースを見ていただければと思います」としっかりコメントしていた。
【写真】爽やかな夏コーデ！笑顔をみせる渡邉美穂
同番組では、“謎解き”をしながらニュースの背景にある『真相』を分かりやすく紹介し、世界をより深く読み解くための基礎知識を届けていく。7月4日からスタートし、9月までに9回放送を予定している。
さらに「普段ニュースを見ていて、今まで分からなかった言葉が、こういうことを言っているんだと理解できるようになりました。いろんな方に見ていただいて、ニュースに興味を持つきっかけになっていただければいいなと思います」と呼びかけた。
たけるは、そんな渡邊の完璧なコメントに「全部言われた（笑）」と悔しがりつつも「僕らはSNSでも情報を得ているけど、フェイクニュースとかいろんな情報がはびこっている中で、取捨選択しなければならない世代。この番組を足がかりにして、ニュースを見ていただければと思います」としっかりコメントしていた。