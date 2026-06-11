ＮＰＢは１１日、１０日にみずほペイペイドームで行われたソフトバンク−阪神戦で退場処分を受けた阪神・藤川球児監督に対し、制裁金１０万円と厳重注意の処分を行ったことを発表した。

藤川監督は七回の攻撃で、熊谷が二盗でタッチアウトになったプレーについてリクエストを行使。リプレー検証の結果、判定は覆らなかった。

直後にベンチを出て審判団に異議申し立てしたことで退場処分が下された。アグリーメントにはリプレー検証による裁定は最終的なものであり、一切の異議申し立てや説明の要求は認められない。これに反した者と監督は試合から除かれる、と記されている。

ＮＰＢでは選手時代を通じて初の退場処分。試合後には「アンパイアの方も迷いがあったと思う。審判の方に侮辱であるとか、そういうつもりは一切ありません」と語っていた。

◆自身ＮＰＢ初の退場 藤川球児監督が就任後初の退場処分。現役時代を通じても初めてで、独立リーグ時代では、四国アイランドリーグｐｌｕｓ・高知でプレーしていた１５年に危険球で退場となった経験がある。

◆リクエストへの異議による監督退場者 他球団では広島・緒方孝市監督が１９年５月４日・巨人戦（マツダ）初回に２番・菊池涼の判定に対するリクエストの異議申し立てをしたとして退場処分。また、巨人・阿部慎之助監督が２５年７月２日・阪神戦（甲子園）で。