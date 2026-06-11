【ピッツバーグ（米ペンシルベニア州）＝帯津智昭】米大リーグは１０日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は敵地でのパイレーツ戦に先発投手兼１番指名打者（ＤＨ）で出場し、６回２／３を投げて６安打４失点（自責点３）で勝敗はつかなかった。

打者としては３試合ぶりの本塁打となる１２号２ランを放って５打数１安打２打点だった。チームは８―９で敗れた。

投手として悔しい結果になっても、打者で取り返す。二刀流の大谷だからこそのプレーだった。

走者を出しながらも粘り強く投げていたが、四回にソロ本塁打を浴びた。被本塁打は５月５日以来。６―１で迎えた七回は四球と内野安打で走者をため、二死から２番打者に３ボールから投じた４球目の直球を右翼線に運ばれた。２点を失い、マウンドを降りた。「最後の２点はちょっともったいなかった」。その後に味方の失策でさらに１点を失った。４失点、自責点３は、いずれも今季ワーストだった。

相手打線を勢いづけてしまい、救援陣が逆転を許した。大谷の７勝目は消えた。

ただ、この日は打者として打線に残れる二刀流の強みが生かされた。３点を追う九回一死一塁で、初球に来た真ん中の９９・１マイル（約１５９・５キロ）の直球を振り抜くと、打球は中堅左に飛び込んだ。３試合ぶりの本塁打となる１２号２ランについて、「手応えは良かった。終盤に逆転されて、抑えが出てきている状況。つないでいければ、十分に勝つチャンスがまだあるシチュエーションではあった。ランナーためて、つなぎたいと思っていた」。勝利を最後まであきらめず、１点差に迫る価値ある一発だった。

三回にはフェンスを越えていた打球を左翼手に好捕されていた。「打った感じは入るだろうと思っていた。素晴らしい守備だった」と振り返った大谷。打撃は好調で、「しっかりと自分の形で振ることが大事」と力を込めた。