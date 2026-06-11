タレント・関根勤が９日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」を更新。

宮川大輔をゲストに招き「【今だから語れる話】宮川大輔がすべらない話で有名な覗きエピソードや吉本印天然素材時代の苦悩などをぶっちゃけ！」と題した動画を公開した。

宮川は、若手芸人らで組んだユニット・吉本印天然素材の一員だった若手時代を回想。

「全員がそのときって派閥みたいなのが強くって。ダウンタウンさんとかの兄さんらのチーム。で、僕らでいうと天素チーム。で、７丁目劇場とかは極楽とんぼさんとかロンブーとか、あのへんがいてたチーム。２丁目は大阪やったら千原兄弟さんのチーム。これが分かれてたんですよね」と振り返った。

つづけて「全員がバチバチやったんですよ。本当に道歩いているだけで、ケツをバーンッ！て蹴られて。痛っ！とか。嫌でしたね。僕。全員が怖かったというか」と述懐。関根は「やっぱり若いうちはダメなんだね…。どうしても…」とうなずいた。

宮川は「やっぱり売れたいですし、勝ちたいし、それが何か、もろに出てましたね。それがちょっと苦しかったです。僕は。だから、その時期はホンマに『もう辞めようかな…』って思うぐらい。人間関係が８年ぐらい、ずっとストレスでしたね…」と振り返っていた。