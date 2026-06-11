iPhoneを“急速充電”し続けると、買取「10万→8万円」の減額に!?「充電しながら使う」「ゼロパーセントまで使い切る」はNG？ バッテリー劣化を防いで“コスパ良く”使うポイントを確認

急速充電は本当にバッテリーに悪い？ 問題は充電スピードよりも熱

急速充電は、短時間で多くの電力をバッテリーへ送る仕組みです。そのため、使用環境やケースの有無、充電中の操作状況によっては、通常の充電より本体が熱を持ちやすくなることがあります。ただし、急速充電そのものがただちにバッテリーを傷めるわけではありません。

問題になりやすいのは、急速充電に加えてゲームや動画視聴で本体に負荷をかけたり、夏場の車内や直射日光の当たる場所など、高温環境で充電したりするケースです。

Appleも、バッテリーを長持ちさせるための例として、長時間直射日光にさらすことや、高温環境下での充電・放置を避けるよう案内しています。バッテリーは消耗品であり、使い方や充電サイクル、手入れの仕方によって寿命に差が出ます。

仮にバッテリーが著しく劣化した場合、AppleCare＋に加入していなければ、有償での交換になります。Apple公式サイトでの見積額を確認すると、iPhone 17 ProシリーズやiPhone 16 Proシリーズでは1万9400円、iPhone 15シリーズでは1万5800円という出費となります（2026年5月時点）。

早く充電したいという利便性と引き換えに、約2万円近くのコストが発生してしまうのは、家計にとって小さくない損失といえるでしょう。



3年後に差が出る、バッテリー劣化を招きやすい3つのNG習慣

iPhoneのバッテリー寿命は、日々の使い方によって変わります。特に注意したいのは、次の3つの習慣です。



1. 充電しながらゲームや動画視聴をする

充電中にスマホゲームや動画視聴をすると、充電による発熱に加えて、アプリ処理による発熱も重なります。特に高画質ゲーム、動画配信、ビデオ通話などは本体に負荷がかかりやすく、急速充電中に行うとさらに熱がこもりやすくなります。



2. 100％のまま長時間放置する、0％まで使い切る

バッテリーを100％の状態で長時間放置したり、0％まで使い切ってから充電したりする使い方も、バッテリーには負担になりやすいとされています。iPhoneには「バッテリー充電の最適化」など、劣化を抑えるための機能があります。就寝中に充電する人は、この設定がオンになっているか確認しておくとよいでしょう。



3. 夏場の車内や直射日光の下に放置する

もっとも避けたいのが、高温環境での使用や放置です。夏場の車内、直射日光の当たる窓際、熱がこもるバッグの中などは、iPhone本体の温度が上がりやすい場所です。

こうした環境で充電したり、長時間放置したりすると、バッテリーの劣化を早める原因になります。本体が熱くなっているときは、すぐに充電を始めるのではなく、涼しい場所で温度が下がるのを待つほうが安心です。



下取り査定が数万円も変わる？ 売却時に損をしないための条件

バッテリーの劣化は、使っている間の不便さだけでなく、手放すときの価値にも影響します。

中古スマホの買取では、外装の傷、画面割れ、動作状態、ストレージ容量、付属品の有無などが査定に影響します。そこに加えて、バッテリーの最大容量も重要なチェック項目になることがあります。

目安として意識したいのが「80％」です。AppleCare＋では、バッテリー容量が80％を下回った場合に、追加料金なしでバッテリー交換を受けられると案内されています。そのため、中古市場でも80％を下回る端末は、バッテリー交換が近い端末として見られやすくなります。

業者によっては、80％を切るだけで査定額が20％減額されたり、一律で3000円引かれたりするケースもあります。例えば、本来なら10万円で買い取られる端末が、バッテリー劣化によって8万円程度に下がる可能性もあります。日頃の充電習慣の違いで買取金額を目減りさせてしまうのは、非常にもったいないことです。



まとめ

急速充電は、忙しい毎日に役立つ便利な機能です。短時間でバッテリーを回復できるため、外出前や移動中には大きなメリットがあります。ただし、急速充電中にゲームをする、高温環境で充電する、100％のまま長時間放置する、といった使い方が重なると、バッテリーの劣化を早める原因になりかねません。

大切なのは、急速充電をむやみに避けることではなく、熱をためない使い方を意識することです。充電中の重い操作を控える、高温の場所に置かない、バッテリー充電の最適化をオンにする。こうした小さな習慣が、3年後の使い心地や買い替え時の価値に差を生むことにつながるでしょう。



出典

Appleサポート AppleによるiPhoneのバッテリーのサービスと修理

執筆者 : 金田サトシ

FP2級、WEBライター検定3級、情報処理安全確保支援士、ネットワークスペシャリスト