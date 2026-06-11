中島健人＆鈴木福、“変装なし”で福岡ラーメン堪能ショット公開「ラーメン食べる姿も格好良い」「仲良しの2人最高」と反響続々
【モデルプレス＝2026/06/11】歌手・俳優の中島健人のスタッフ公式X（旧Twitter）が6月9日更新された。俳優の鈴木福との2ショットを披露し、話題となっている。
【写真】32歳STARTOイケメン「ラーメン食べる姿も格好良い」21歳子役出身俳優と“変装なし”で福岡ラーメン堪能
中島は「福くんとラーメン by本人」とつづり、中島が主演を務めるNHKドラマ「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」（全10話／NHK ONE：新NHKプラスで同時・見逃し配信予定）で共演している鈴木との写真を投稿。ラーメンを前にサングラスをずらしてカメラを見つめる中島と、いいねポーズを取る鈴木の2ショットとなっている。
鈴木も、同日に自身のInstagramを更新し「コンビニ兄弟イベント後に小倉にて うまかったー」とつづり、ラーメンを前に嬉しそうな表情を披露。また、中島の投稿に鈴木は「LOVEケンティー」とコメントを寄せている。
この投稿に、ファンからは「トッピング増し増しラーメン美味しそう」「仲良しの2人最高」「ラーメン食べる姿も格好良い」「ラーメン屋にいるケンティーと福くんに親近感湧く」「素敵なショット」「兄弟みたい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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◆中島健人、鈴木福とのラーメンショット公開
中島は「福くんとラーメン by本人」とつづり、中島が主演を務めるNHKドラマ「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」（全10話／NHK ONE：新NHKプラスで同時・見逃し配信予定）で共演している鈴木との写真を投稿。ラーメンを前にサングラスをずらしてカメラを見つめる中島と、いいねポーズを取る鈴木の2ショットとなっている。
◆中島健人の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「トッピング増し増しラーメン美味しそう」「仲良しの2人最高」「ラーメン食べる姿も格好良い」「ラーメン屋にいるケンティーと福くんに親近感湧く」「素敵なショット」「兄弟みたい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
福くんとラーメン— 中島健人STAFF (@KENTO_Team_N) June 9, 2026
by 本人#中島健人#コンビニ兄弟 pic.twitter.com/GPWo9tn1ML
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